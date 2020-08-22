Лукашенко пригрозив Заходу та наказав військам "реагувати без попередження"

Білоруські військові будуть реагувати без попередження на дії порушників державного кордону із західної сторони.

Про це під час відвідування полігону "Гожський" у Гродненській області 22 серпня повідомив Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль. Фрагмент діалогу політика з міністром оборони Віктором Хреніним показав у вечірніх новинах телеканал СТВ.

Лукашенко сказав, що західні сусіди Білорусі вже були попереджені про наслідки в разі агресії. Він доручив голові Міноборони жорстко реагувати.

"Без попередження. Тут нема чого... Ми їх попередили. Якщо вони (сусідні країни, – ред.) порушать наш державний кордон, ми будемо реагувати без попередження", – підкреслив він.

Він дав Західному оперативному командуванню доручення взяти на "найжорстокіший контроль" пересування військових підрозділів країн-сусідів НАТО поблизу білоруських кордонів.

Хренін зі свого боку доповів, що війська зі сторони Литви нібито "підходять до кордону, розвертаються та відходять".

"Але ми їх бачимо. Якщо в неділю буде в нашу сторону (рух військ із заходу, – ред.), якщо так станеться, то ми будемо діяти відповідно до ситуації", – сказав міністр.

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