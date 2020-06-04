Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс спростував конспірологічні теорії про те, що вакцина від COVID-19 нібито буде використовуватися для масового чіпування.

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В інтерв'ю ВВС подібні заяви американський підприємець назвав божевіллям.

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Він наголосив, що "всі ці плітки й антинаукові висловлювання" призводять до розпалювання ворожнечі між людьми.

"Я ніколи не брав участі в речах, пов'язаних із мікрочіпами. Дуже важко заперечувати такі історії, тому що вони надзвичайно дурні або дивні", – сказав Гейтс.

Він зазначив, що існування теорій змови довкола пандемії його турбує, оскільки масова відмова від вакцинації може мати наслідки.

"У такий час цифрові інструменти використовуються для всього цього божевілля. Коли в підсумку в нас з'явиться вакцина, нам потрібно буде домогтися формування групового імунітету, щоб близько 80% населення були вакциновані. Але якщо вони будуть думати, що це афера, або що вакцини шкідливі, і люди не захочуть вакцинації, то хвороба продовжить убивати людей", – пояснив Гейтс.

Філантроп зізнався, що здивований своєю роллю в подібних "божевільних ідеях".

"Ми жертвуємо гроші для створення інструменту, ми виписуємо чеки фармакологічним компаніям. Так вийшло, що в нашому фонді є багато фахівців у галузі фармакології, і нас вважають чесним посередником між урядом і компаніями", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше намісник Почаївської лаври і вікарій Київської митрополії УПЦ МП митрополит Володимир підтримав безглузду заяву Православної церкви Молдови МП про те, що вакцину від коронавірусу зробить Білл Гейтс, нібито щоб імплантувати в людей чіпи.

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