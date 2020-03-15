Білл Гейтс попереджав про коронавірус ще в 2015 році: спливло пророцтво

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс ще в 2015 році попереджав, що людство не готове до глобальної епідемії, схожої на коронавірус, яка здатна вбити більше 10 млн осіб.

Своїми роздумами мільярдер поділився на конференції американського фонду TED відразу після поширення в світі лихоманки Ебола (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У наші дні глобальна катастрофа тепер виглядає ось так", – заявив він, продемонструвавши збільшене зображення вірусу під мікроскопом.

Білл Гейтс попереджав про коронавірус ще в 2015 році Скріншот із відео

"Якщо щось і здатне знищити більше 10 млн осіб найближчими десятиліттями, швидше за все, це буде дуже небезпечний вірус, а не війна. Не ракети а мікроби. Однією з причин є те, що ми витрачаємо величезні гроші на засоби ядерного стримування. При цьому ми виділяємо дуже мало грошей на запобігання епідеміям. Ми не готові до наступного спалаху епідемії!" – висловився він тоді.

Білл Гейтс попереджав про коронавірус ще в 2015 році Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що болгарська ясновидиця Ванга ще в минулому столітті могла передбачити пандемію коронавірусу. Спливли пророчі слова.

Передбачення знайшли також у трилері американського автора Діна Кунца "Очі темряви" 1981 року, в якому згадується смертельно небезпечний вірус "Ухань-400".

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