Білл Гейтс передбачив світу катастрофу страшнішу за COVID-19

Зміна клімату призведе через десять років до ще важчих наслідків, ніж пандемія коронавірусу зараз.

Про це повідомив у своєму блозі GatesNotes засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс. Він зазначив, що на людство знову чекає багато смертей і економічна криза.

"Якою би жахливою не була ця пандемія, зміни клімату можуть бути ще гірше", – написав Гейтс.

Він закликав активізувати зусилля з боротьби зі змінами клімату, створюючи і впроваджуючи інновації, що дозволяють істотно скоротити викиди парникових газів, щоб уникнути кліматичної катастрофи в майбутньому. Серед них безвуглецевий спосіб виробництва електрики, речей, продуктів харчування, опалення та кондиціонування будівель, безвуглецевий транспорт і ін.

"Якщо ви хочете зрозуміти, яких збитків завдасть зміна клімату, подивіться на COVID-19 і розподіліть збиток від пандемії на набагато більш тривалий період часу. Загибель людей і економічні труднощі, викликані цією пандемією, рівні тому, що буде відбуватися регулярно, якщо ми не зупинимо викиди вуглецю в світі", – наголосив Гейтс.

За його словами, смертність людей від змін клімату протягом наступних 40 років буде порівнянна зі смертністю від пандемії коронавірусу – 14 осіб на 100 тисяч. До кінця століття додаткова смертність зросте на 73 людини на 100 тисяч. Якщо скоротити викиди парникових газів, цей показник може зменшитися до 10 осіб на 100 тисяч.

Як раніше писав OBOZREVATEL, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс ще в 2015 році попереджав, що людство не готове до глобальної епідемії за типом коронавірусу, здатної вбити більше 10 млн чоловік.