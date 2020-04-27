Білл Гейтс назвав реальний термін виходу вакцини проти коронавірусу

Один із засновників американської корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що налагодити промислове виробництво вакцини від коронавірусу COVID-19 можливо не раніше, ніж через рік.

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Це за найоптимістичнішого сценарію, тоді як реалістичний термін – два роки. Про це він заявив в ефірі телеканалу CNN.

Відомо, що мільярдер разом зі своєю дружиною виділили $250 млн на протидію поширенню коронавірусу, зокрема і розробку вакцин у семи різних лабораторіях. Подружжя бере участь у міжнародній ініціативі ВООЗ, спрямованої на прискорення винайдення технологій із діагностики та лікування нового вірусу.

Білл Гейтс

"Дуже складно стиснути тимчасові рамки. В ідеальному випадку ми б вийшли на промисловий масштаб протягом одного року. Але нам може це і не вдасться, можливо, буде потрібно не менше двох років", – відповів Гейтс на питання, чи можливий швидкий прорив у спільних або роздільних спробах країн світу розробити і налагодити випуск вакцини.

Водночас він запропонував вибрати "найбільш багатообіцяючі із сотні розробок", знайти кошти і налагоджувати їхнє виробництво паралельно. Мільярдер підкреслив, що в цьому випадку ніяк не можна обійтися без трифазової процедури апробування та сертифікації майбутнього препарату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, який нібито має стовідсоткову ефективність у лікуванні навіть важкохворих на коронавірус.