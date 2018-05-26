Білий дім знав? У США висунули претензії до Обами через трагедію МН17 на Донбасі

Адміністрація президента США знала точно, хто збив авіалайнер МН17 "Малайзійських авіаліній", вже "через пару днів" після трагедії, але нічого не повідомила комісії з розслідування.

Про це написав Джон Шиндлер в колонці для видання Observer, повідомляє "Голос Америки".

Він зазначає, що на поточному тижні міжнародна слідча група представила доповідь, згідно з якою ЗРК "Бук", з якого було збито лайнер, приписаний до 53-й бригади військ ППО РФ, що дислокується в Курській області.

Шиндлер звернув увагу, що про роль ГРУ РФ в трагедії стало відомо майже відразу після публікації української розвідкою перехоплених переговорів російських військових (SIGINT). Крім того, німецькі журналісти провели розслідування і через кілька місяців також вказали на 53-у бригаду.

Аналітик підкреслив, що Білий дім уповноважив розкрити частину інформації, пов'язаної з сенсорами, які відстежували шлях ракети, слідами шрапнелі на уламках літака і аналізом голосових повідомлень. Однак у керівництва США було набагато більше інформації, що підтверджують також три посадових особи розвідувальних служб США.

За даними Шиндлера, американська адміністрація через пару днів після катастрофи була проінформована про всі її деталі. Але тодішній президент Барак Обама "вибрав бездіяльність, дозволивши Кремлю поширювати неправдиві повідомлення".

Експерт вважає, що позиція президента США свідчить про небажання Обами протистояти президенту РФ Володимиру Путіну в той час, що дозволило російському лідерові "стати більш зухвалим в дезінформації і пропаганді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі.

Крім того, Державний департамент США закликав Росію до відповідальності. З такою ж заявою виступили Австралія і Нідерланди.