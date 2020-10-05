Білий дім назвав дату виписки Трампа, який захворів на коронавірус
Президент США Дональд Трамп, який заразився COVID-19, може повернутися в Білий дім із клініки вже цього понеділка, 5 жовтня.
Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на главу апарату Білого дому Марка Медоуза.
"Поговорив з президентом цього ранку (5 жовтня – Ред.). Його стан за ніч продовжив поліпшуватися, він готовий повернутися до нормального робочого режиму", – повідомив глава апарату Білого дому.
За його словами, сьогодні медики повинні ухвалити рішення про виписку Трампа.
"Ми все ще позитивно налаштовані щодо того, що він зможе повернутися в Білий дім не пізніше ніж сьогодні", – додав Медоуз.
Додамо, що різниця в часі в Вашингтоні й Києві складає 7 годин.
Відзначимо, що раніше особистий лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент почав одужувати. Медик пояснив, що у Трампа часом спостерігалося недостатнє насичення крові киснем. В результаті лікарі видавали йому стероїд дексаметазон.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом COVID-19.
4 жовтня американський лідер заявив, що вже відчуває себе набагато краще.
Водночас глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз підкреслив, що стан здоров'я глави США 2 жовтня був тривожним.
За словами лікаря Трампа, пацієнту давали додатковий кисень. За час хвороби насиченість його крові киснем падала двічі.
Зі свого боку журналіст видання Vanity Fair Гебріел Шерман розповів, що президент США нібито злякався смерті, дізнавшись, що заражений.
Нагадаємо, що після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники й лікарі.
Уперше Трамп з'явився на публіці в масці в липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.