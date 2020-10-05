Білий дім назвав дату виписки Трампа, який захворів на коронавірус

Президент США Дональд Трамп, який заразився COVID-19, може повернутися в Білий дім із клініки вже цього понеділка, 5 жовтня.

Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на главу апарату Білого дому Марка Медоуза.

"Поговорив з президентом цього ранку (5 жовтня – Ред.). Його стан за ніч продовжив поліпшуватися, він готовий повернутися до нормального робочого режиму", – повідомив глава апарату Білого дому.

За його словами, сьогодні медики повинні ухвалити рішення про виписку Трампа.

"Ми все ще позитивно налаштовані щодо того, що він зможе повернутися в Білий дім не пізніше ніж сьогодні", – додав Медоуз.

Додамо, що різниця в часі в Вашингтоні й Києві складає 7 годин.

Відзначимо, що раніше особистий лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент почав одужувати. Медик пояснив, що у Трампа часом спостерігалося недостатнє насичення крові киснем. В результаті лікарі видавали йому стероїд дексаметазон.

Як повідомляв OBOZREVATEL: