Білий дім на обкладинці Time зобразили як розсадник коронавірусу

Obozrevatel Світ 17:51, 8.10.2020 Оновлено: 17:54, 8.10.2020

Американський журнал Time 19 жовтня вийде з обкладинкою, на якій Білий дім зображений як вогнище поширення коронавірусної інфекції.

Новий номер отримав назву "Нульовий пацієнт і спалах коронавірусу в Білому домі", повідомила редакція видання в Twitter.

Головною статтею випуску став матеріал журналістки Моллі Болл, де вона розповіла, як діагноз COVID-19 американського президента змушує його зіткнутися з особистою та політичною вразливістю.

Новая обложка американского журнала Time
Twitter Time

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Time на обкладинці помістив Трампа у вибухове "море коронавірусу".

Сам Трамп після одужання назвав свій діагноз COVID-19 "божественним благословенням".

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