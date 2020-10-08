Білий дім на обкладинці Time зобразили як розсадник коронавірусу
Президент США Дональд Трамп і його дружина перехворіли на коронавірус
Зараз хвороба активно поширюється серед співробітників Білого дому
COVID-19 діагностований як мінімум у десяти чиновників
Американський журнал Time 19 жовтня вийде з обкладинкою, на якій Білий дім зображений як вогнище поширення коронавірусної інфекції.
Новий номер отримав назву "Нульовий пацієнт і спалах коронавірусу в Білому домі", повідомила редакція видання в Twitter.
Головною статтею випуску став матеріал журналістки Моллі Болл, де вона розповіла, як діагноз COVID-19 американського президента змушує його зіткнутися з особистою та політичною вразливістю.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Time на обкладинці помістив Трампа у вибухове "море коронавірусу".
Сам Трамп після одужання назвав свій діагноз COVID-19 "божественним благословенням".