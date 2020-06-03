У мережі підлітки запустили "Джордж Флойд Челлендж", в якому одна людина стає коліном на шию другого. Через це кільком із них відмовляли у вступі до навчальних закладів, а деяких навіть заарештовували.

Як повідомляє DailyMail, більшість учасників цього "челленджу" – це білі хлопці-підлітки. Першим зображенням стала фотографія, геолокація на якій повідомляла, що знімок зроблений у місті Чардоні, штат Огайо. Шкільний округ міста провів розслідування щодо знімка, але не зміг визначити ні точне місце, ні підлітків, які на ньому зображені.

"Ми вважаємо цей пост образливим. І ми хочемо, щоб ви знали: ми досліджували цю публікацію і не знайшли зв'язку зі школами Чардоні або нашими нинішніми учнями", – заявив суперінтендант Майкл Ханлон.

На думку начальника поліції Чардоні Скотта Ніхуса, підлітки спеціально вказали неправдиву геолокацію.

Двом старшокласницям, які повинні були вступти в Університет Міссурі, анулювали їх заявки після того, як ті завантажили відео з цим "Челленджем". У ролику видно, як одна дівчина стоїть на шиї іншої, яка кричить, що не може дихати. При цьому вони обидві сміються.

Білі підлітки влаштували "челлендж" про смерть Флойда: їх покарали і заарештували DailyMail

Білі підлітки влаштували "челлендж" про смерть Флойда: їх покарали і заарештували DailyMail

В Університеті Міссурі повідомили, що, крім цих двох дівчат, була анульована заявка хлопця, який опублікував у соцмережах пост з образами за расового ознакою.

А в Великобританії троє підлітків теж підтримали цей "челлендж", написавши над зображенням "Поліцейське насильство". Правоохоронці впізнали їх і заарештували.

"Ми почали розслідування, і вчора поліцейські заарештували двох чоловіків у віці 19 років і одного у віці 18 років за підозрою в поширенні інформації, що викликає громадське занепокоєння", – повідомили в поліції.

Білі підлітки влаштували "челлендж" про смерть Флойда: їх покарали і заарештували DailyMail

Білі підлітки влаштували "челлендж" про смерть Флойда: їх покарали і заарештували DailyMail

Білі підлітки влаштували "челлендж" про смерть Флойда: їх покарали і заарештували DailyMail

Білі підлітки влаштували "челлендж" про смерть Флойда: їх покарали і заарештували DailyMail

Білі підлітки влаштували "челлендж" про смерть Флойда: їх покарали і заарештували DailyMail

Білі підлітки влаштували "челлендж" про смерть Флойда: їх покарали і заарештували DailyMail

Самі хлопці вийшли під заставу, але слідство триває.

У мережі на ці фото і відео теж реагують негативно. Люди обурені такою поведінкою підлітків і вимагають передати їм, що "це огидно".

"Наче те, що відбувається, недостатньо сумно. Люди роблять це формою розваги", "Якщо хтось їх знає, я рекомендую передати їм що цей "челлендж" огидний", – пишуть користувачі соцмереж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сатиричний французький журнал Charlie Hebdo випустив номер, на обкладинці якого зобразив президента США Дональда Трампа під коліном поліцейського Дерека Шовіна, якого звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда.