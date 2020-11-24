Текст мовою оригіналу

Где-то я это, кажется, уже слышал...

Армянский блогер Давид Симонян принял участие в боевых действиях в Карабахе. И вот как он описал бой за село Карин Так - это один из ключевых пунктов на подступах к Шуше, после взятия тог города Армения капитулировала. Для понимания - это был ключевой пункт обороны, после взятия Карин Така азербайджанская пехота вышла прямо к Шуше, и армянское командование и вся армия это прекрасно понимали. Горы максимально благоприятствовали обороне, азербайджанцы не могли подвести тяжелую технику, не имели удобных путей снабжения в горах, и по факту не могли в полной мере реализовать свое численное превосходство, однако бои за Карин Так велись недолго, и азербайджанская пехота за неделю выбила армян со всех господствующих высот. Вот как это было (уберу лишние эмоции, оставлю только то, что Симонян сам наблюдал и заснял на видео):

"Когда мы приехали в деревню, настроение у людей было не лучшее, в этот день погиб председатель села Мхитар (мы с ним в одном взводе служили, рослый, здоровый, сильный, как медведь) и отец с сыном. Они втроем под обстрел попали... Люди рыли окопы прямо перед селом - последняя линия обороны. Никакой военной техники я не увидел. Впереди, километрах в пяти от села, наша армия на холмах заняла оборону, но сельчане понимали, что враг их обойдет и выйдет прямо на село.

Армия - громкое сказано, на самом деле там стояли 18-летние парни, которые успели отслужить только три месяца. Вместе с ними стояли старые ветераны добровольцы, приехавшие из Армении. На другом холме расположился спецназ из Еревана. После артиллерийских обстрелов враг напал на юных парней и ветеранов, но они не дрогнули, отстрелялись и отбросили врага.

Спецназ, на который даже не напали, оставил свои посты и спустился в село, открыв без единого выстрела дорогу азербайджанцам. Трое наших парней пошли к ним, объяснить, что им надо вернуться на свой пост. Мы все тогда посчитали, что они струсили, но дальнейшие события наводят на мысль, что им приказали отступить, открыв фронт.

Наши парни не успели нормально с ними поговорить: когда все столпились, рядом ударил снаряд. Ранило одного из моих друзей, в живот и в ноги. Большинство спецназовцев тоже были ранены. Про убитых - не знаю.

Двое наших, хоть их и контузило, собрали раненных в машину и отвезли в госпиталь...

Азербайджанцы, вернее те, кто за них воевал, действительно ночью обошли наши передовые посты и ударили по селу, но сельчане, вооруженные автоматами и одним пулеметом смогли их отбросить. Село выдержало и артобстрелы, и лобовые атаки, но в тот же день всем приказали покинуть село. Мы перепроверили приказ и убедившись, что он идет от командования, оставили деревню. Впрочем, через несколько часов мы вернулись в Карин Так.

На следующий день начался жесточайший обстрел села из пушек, минометов и чего-то более тяжелого. Прилетал и бомбил самолет, постоянно в небе кружился их беспилотник. С нашей стороны лениво работал один миномет и то, видно, как экономил снаряды. Еще на подмогу нам вышел БМП, успел дать одну очередь из пулемета и его сразу подбили...

В таких условиях мы выдержали еще два дня, в общей сложности неделю обороняли, но было понятно, что только силами самообороны село не удержать, а армия так и не подключилась. Наутро, когда все окрестные холмы занял неприятель, мы покинули Карин Так...

На следующий день наша армия начала бомбить окрестности села, до этого ни единого снаряда, а тут прорвало, день и ночь стреляли из всего, что только имели. Арцрун бодро по тв отрапортовал о героической обороне Карин Така, но мы то знали, что в селе уже нет никого из наших... Так открылась дорога на город Шуши и там произошел тот же сценарий, несколько взводов против отборного спецназа противника...".

На видео Симоняна видно, как местные жители Карин Така наскоро копают своим трактором окопы, укрывают бревнами в один накат и засыпают землей. Вырыто несколько абсолютно открытых и незамаскированных траншей. Все это делается наспех, уже когда противник подошел к селу, полная импровизация. На видео - пожилые добровольцы, людей немного, обороняющиеся исчислялись даже не сотнями, а десятками.