В ЄС запропонували ввести безвізовий режим для громадян Білорусі

Вишеградська група (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) представить на позачерговому саміті ЄС пакет підтримки Білорусі, в якому, зокрема, пропонується ввести безвіз для громадян.

Про це 11 вересня на пресконференції за підсумками зустрічі в Любліні глав урядів "четвірки" повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Заява процитувала пресслужба чиновника в Twitter.

"Ми знаємо, наскільки важливо для торгівлі, щоб інфраструктура між нашими країнами була якомога кращою. Ми хочемо запропонувати безвізовий в'їзд для Білорусі. Це економічний пакет, який ми хочемо запропонувати на засіданні Ради Європи", – сказав він.

Як нагадав Моравецький, у Польщі з Білоруссю 418 км спільного кордону. Польський прем'єр також закликав владу країни звільнити всіх політв'язнів.

Пресконференція глав урядів Вишеградської групи. Twitter / Kancelaria Premiera

"Ми хочемо внести пропозицію про економічне співробітництво для майбутнього білоруського народу. Це спільні проєкти, що стосуються малого підприємництва і енергетичної політики", – додав Моравецький.

У сфері енергетики, як пояснив прем'єр, йдеться про такий спосіб "перебудови енергетичної безпеки, щоб білоруське суспільство могло продовжувати користуватися своїми конкурентними перевагами в тих секторах, в яких вони дуже добре розвинені".

За словами Моравецького, прем'єри Вишеградської групи узгодили спільну позицію щодо ситуації в Білорусі. Зазначається, що політики підтримують проведення нових вільних виборів президента, "щоб білоруський народ міг сам вирішити своє майбутнє".

"Ми засуджуємо всі репресії, жорстоке ставлення до демонстрантів і протестувальників", – підкреслив він.

Додамо, позачерговий саміт ЄС відбудеться 24-25 вересня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент Литви прийняв резолюцію, в якій Світлану Тихановську визнали обраним лідером Білорусі, а Олександра Лукашенка – незаконним главою держави.