В ЄС запропонували ввести безвізовий режим для громадян Білорусі

Вишеградська група (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) представить на позачерговому саміті ЄС пакет підтримки Білорусі, в якому, зокрема, пропонується ввести безвіз для громадян.

Про це 11 вересня на пресконференції за підсумками зустрічі в Любліні глав урядів "четвірки" повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Заява процитувала пресслужба чиновника в Twitter.

"Ми знаємо, наскільки важливо для торгівлі, щоб інфраструктура між нашими країнами була якомога кращою. Ми хочемо запропонувати безвізовий в'їзд для Білорусі. Це економічний пакет, який ми хочемо запропонувати на засіданні Ради Європи", – сказав він.

Як нагадав Моравецький, у Польщі з Білоруссю 418 км спільного кордону. Польський прем'єр також закликав владу країни звільнити всіх політв'язнів.

"Ми хочемо внести пропозицію про економічне співробітництво для майбутнього білоруського народу. Це спільні проєкти, що стосуються малого підприємництва і енергетичної політики", – додав Моравецький.

У сфері енергетики, як пояснив прем'єр, йдеться про такий спосіб "перебудови енергетичної безпеки, щоб білоруське суспільство могло продовжувати користуватися своїми конкурентними перевагами в тих секторах, в яких вони дуже добре розвинені".

За словами Моравецького, прем'єри Вишеградської групи узгодили спільну позицію щодо ситуації в Білорусі. Зазначається, що політики підтримують проведення нових вільних виборів президента, "щоб білоруський народ міг сам вирішити своє майбутнє".

"Ми засуджуємо всі репресії, жорстоке ставлення до демонстрантів і протестувальників", – підкреслив він.

Додамо, позачерговий саміт ЄС відбудеться 24-25 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент Литви прийняв резолюцію, в якій Світлану Тихановську визнали обраним лідером Білорусі, а Олександра Лукашенка – незаконним главою держави.

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