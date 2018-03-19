"Безрозсудна поведінка": Столтенберг висунув вимогу РФ через отруєння Скрипаля

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія не демонструє бажання співпрацювати в розслідуванні отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері.

"Атака в Солсбері була неприйнятним порушенням міжнародних норм і правил, яка відбулася на тлі більш ширшої безрозсудної російської поведінки. Ми бачимо різні гібридні тактики, включаючи кібератаки", - сказав він на прес-конференції в Брюсселі з главою МЗС Великобританії Борисом Джонсоном, передає "РИА Новости".

Північноатлантичний альянс закликав Росію надати інформацію за програмою розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок" в Організацію по забороні хімічної зброї.

"Відповідь Росії поки продемонструвала чітке ігнорування питань міжнародного миру і безпеки", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, що в Британію 19 березня прибули експерти ОЗХЗ, щоб провести незалежний аналіз речовини, яку застосували проти Скрипаля.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Столтенберг пообіцяв, що Альянс надасть будь-яку допомогу при необхідності в розслідуванні нападу на Скрипаля. Крім того, експерт британської армії по хімзброї Хеміш де Бреттон-Гордон розповів, що в Україні таку хімічну зброю знайти неможливо.

В Євросоюзі підтримали позицію Британії, зазначивши, що Росія повинна відповісти за замах на шпигуна-перебіжчика.