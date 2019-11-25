"Безпека – наш пріоритет": Таксі Uber позбавили ліцензії

Таксі Uber позбавили ліцензії на перевезення пасажирів в Лондоні.

Як передає ВВС, причина полягає в неодноразових порушеннях безпеки. Uber втратив ліцензію ще у 2017 році, однак після цього двічі домагався відстрочки.

"Як регулятор приватних служб прокату в Лондоні, ми повинні прийняти таке рішення по Uber. Безпека – наш абсолютний пріоритет. Компанія внесла поліпшення, але неприпустимо, щоб Uber дозволив пасажирам потрапляти в таксі з водіями, які потенційно не мають ліцензії і страхування", – пояснила директор з питань ліцензування Хелен Чапман.

У служби таксі є 21 день, щоб оскаржити рішення про позбавлення ліцензії, однак в цей період Uber все одно може продовжувати свою роботу.

Водіями Uber в Лондоні працює близько 45 тисяч чоловік. Якщо сервіс остаточно втратить ліцензію, то всі вони залишаться без роботи.

Таксі Uber позбавили ліцензії delo.ua

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