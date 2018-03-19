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ПолітикаЕкономіка

Без України: Путін назвав свої цілі на новий термін

8.5тЧитати новину російською

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що пріоритетним напрямком роботи під час нового президентського терміну стане внутрішня повістка.

При цьому він не згадав про війну в Україні і проблеми в стосунках із Заходом.

За його словами, головне - забезпечити зростання російської економіки і надати їй інноваційний характер, передає РІА Новини.

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"Це розвиток в області якраз охорони здоров'я, освіти, промислового виробництва, як я вже говорив, інфраструктури, інших напрямків найважливіших для того, щоб рухатися вперед і піднімати рівень життя наших громадян", - сказав Путін.

При цьому, як зазначив глава держави, не залишаться без уваги питання забезпечення обороноздатності і безпеки країни.

Нагадаємо, на брифінгу у своєму виборчому штабі Путін заявив: "Для нас Україна - братський народ... Ми зробимо, щоб українці відчували себе в Росії як вдома".

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