"Без України – не бачити імперії": країна-друг Кремля розлютила пропагандистів прогнозом

На російському пропагандистському телебаченні викликала шквал обурень стаття чеського економіста Петра Костки, в якій він заявив, що без України Російська Федерація не має шансів на відродження імперії. Нагадаємо, що президент Чехії Мілош Земан займає активну проросійську позицію.

Матеріалу, опублікованому на сайті Pravy Breh Інституту Петра Фіали, присвятили навіть частину ефіру пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1".

"Ударом по Росії, ймовірно, стане незворотна втрата України. Третій слов'янський Рим втратив не тільки частину своєї священної території, а й українську душу. Київська Русь була колискою Російської імперії. Українська і російська історія переплетені, зв'язок був культурним та ментальним. При Сталіні відносини різко загострилися. Але в результаті агресії Путіна Україна остаточно віддалилася від Росії. А без хоча б найменшої української лояльності Росія не може навіть думати про євразійську гегемонію", – йдеться в гучній статті.

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Російські пропагандисти Скріншот відео

Її тут же взялися коментувати гості й ведучий передачі Євген Попов. "Чеський аналітичний центр вважає, що без України не бачити Росії імперського статусу, про який ми, ймовірно, мріємо. Не бачити цього імперського статусу як власних вух", – уїдливо зауважив рупор Кремля.

Його співрозмовники також почали наввипередки вигукувати, що українська нація та її мова нібито вигадані, Захід намагається посіяти в душах людей русофобію, оскільки розуміє, що "Росія, яка відроджується, тримає, як якір, на плаву все людство". Більш того, в трансляцію навіть включили цитату письменника Миколи Гоголя про те, що росіяни і українці – дві частини "одного неподільного народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан публічно закликав країну висловити протест проти звеличення "військових злочинців" України.

Також він висловив стурбованість тим, як в Україні прославляють членів УПА. У зв'язку з цим Земан дорікнув главі МЗС Чехії Томашу Петршичеку тим, що під час візиту в Україну він "недостатньо критично оцінив проблему бандерівців".

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