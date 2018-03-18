Без співаків, лімузинів і м'яса: в Узбекистані хочуть заборонити пишні весілля

Кілька днів тому, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоев розкритикував "безсоромні" витрати на святкування весіль, які сім'ї не можуть собі дозволити. Після заяви президента, уряд Узбекистану запропонував радикальні обмеження щодо святкування весіль, які відзначаються в країні з особливою пишністю.

Так, в урядовому проекті закону пропонується зменшити список запрошених до 150 чоловік, заборонити запрошувати декількох співаків і бронювати багато весільних автомобілів. Крім того, автори документа пропонують пригощати гостей меншою кількістю м'яса, пише ВВС Україна .

"Замість того, щоб витрачати гроші на 20 кг м'яса (для вечірок), краще б ви пофарбували будинок бідної людини або купили б телевізор для своєї сім'ї", - заявив президент Мірзійоев. Він також пообіцяв заборонити державним чиновникам брати участь в надмірно пишних весіллях.

Вартість весілля обходиться майже в 20 тисяч доларів в країні, при цьому, в одній сім'ї нащітиваеться в середньому 3 дітей, а щомісячний дохід становить 100-300 доларів США.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" писав про те, як телеведучу "Нового каналу" побили на весіллі харківського чиновника.