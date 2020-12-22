Без щеплення проти COVID-19 у Канаді можуть не пустити в кіно, – українка

У Канаді з 15 грудня стартувала вакцинація проти коронавірусу від Pfizer&BioNTech, а пізніше має початися і препаратом від Moderna. Уряд закупив достатньо доз, щоб прищепити населення майже 40-мільйонної країни. Незважаючи на те, що це безкоштовно, не всі люди погоджуються на можливість убезпечити себе за допомогою щеплення.

Чому так і як загалом проходить вакцинація проти COVID-19 у Канаді, розповіла колишня журналістка із Запоріжжя Наталія, яка приблизно 15 років проживає із сім'єю в цій країні. У своїх коментарях виданню "Телеграф" жінка посилалася на офіційні джерела і думки оточуючих.

За словами Наталії, федеральний уряд Канади замовив до 200 тисяч доз вакцини Pfizer&BioNTech і приблизно 168 тисяч – Moderna, які декількома партіями надійдуть до кінця грудня. Крім цього, додатково було укладено угоди на ще 2 млн ін'єкцій Moderna, які мають прибути в березні 2021 року.

Так, країна загалом забезпечила собі доступ до 20 млн доз вакцини Pfizer&BioNTech (4 млн будуть до кінця березня). Також у її розпорядженні перебуватиме 40 млн доз вакцини Moderna. А якщо буде потрібно, країна зможе придбати ще тисячі доз у кожного виробника.

Як відомо, обидві вакцини вимагають дві ін'єкції на особу: Pfizer&BioNTech – через 21 день, Moderna – через 28. Водночас перша вимогливіша до умов зберігання – потрібна температура -80°С. Через це її в Канаді не розподіляють між корінними громадами або територіями. Тоді як друга не потребує низьких температур. Оскільки її легше перевозити, саме цей препарат поставлятимуть в індіанські резервації і віддалені райони країни.

15 грудня 100 канадців отримали щеплення проти COVID-19 в Оттаві. Зазначається, що це наймасовіша вакцинація за всю історію країни. У пріоритеті – медпрацівники, літні люди (особливо, які живуть у будинках для людей похилого віку), соціальні працівники. Нині, за словами Наталії, щеплення доступні в 14 містах Канади, пізніше кількість населених пунктів розшириться до 70.

Прем'єр Джастін Трюдо запевнив, що всі охочі канадці отримають щеплення безкоштовно.

Водночас дані соціологічного інституту Léger Marketing і Асоціації канадських досліджень свідчать, що 69% опитаних ними респондентів у листопаді заявили про готовність вакцинуватися. Приблизно 22% жителів хочуть щеплення від Pfizer&BioNTech через її високу, 90% ефективність.

"На рівні народу ситуація різна, від одностайного "за" вакцину, до діаметрально протилежного "ні" з розсилкою в соцмережах порад, як чемно і коректно відмовитися від вакцини через її побічні ефекти, можливі ускладнення, компоненти й алергічні реакції", – каже Наталя.

Вона зазначила, що в Канаді багато людей налякані повідомленнями в ЗМІ, які поширюють тільки офіційну позицію щодо вакцинації. Водночас усі хочуть спокою і повернення до нормального життя. Жінка наголошує, що паралельно діє суворий карантин – всюди на 200 км у радіусі від Торонто.

"Відкрито на роботі про щеплення не говорять, дотримуються політкоректності. Моя 85-річна приятелька збирається звернутися до сімейного лікаря (спілкування з ними – винятково телефоном), щоб він сказав, чи можна їй робити це. У неї багато різних захворювань, через які можуть дати медвідвід, але вона сама хотіла б зробити щеплення", – пояснює Наталя.

Українка з Канади додає, що сама до вакцинації ставиться скептично і намагатиметься уникнути щеплення. Рішення, каже, залежить від того, які заборони підуть за відмовою від вакцинації.

"Тут ось немає вильоту за кордон (у багато країн) без довідки про коронавірус, а провінція Онтаріо (найбільша в Канаді з населенням в 15 млн) з 1 грудня припинила безкоштовні аналізи на коронавірус для тих, кому потрібно це для подорожі... У приватному порядку аналіз коштує 220 канадських доларів на одну людину (але ж доведеться робити ще один після повернення з подорожі). І зараз вже говорять про те, що довідка про щеплення нібито потрібна буде, щоб піти в кіно, на концерт тощо... Поки все, начебто, за бажанням і вже точно безкоштовно", – підсумувала Наталія.

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