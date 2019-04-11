"Без Росії не буде ПАРЄ": у Держдумі зробили скандальну заяву

У Державній думі Росії відповіли на заклик ПАРЄ сформувати свою делегацію і заплатити внесок до бюджету Ради Європи.

"Ми свою позицію сформулювали чітко. Для нас ця організація має сенс лише в тому разі, якщо Росія братиме участь повноформатно, а не на якихось другорядних ролях і піддаватиметься політичному пресингу з боку антиросійськи налаштованих учасників ПАРЄ", — заявив RT член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов.

За його словами, таких учасників меншість, але вона визначає політику великої європейської організації, яка останнім часом лише шкодить Росії.

Зала засідань ПАРЄ у Страсбурзі 24 канал

Депутат також зазначив, що ПАРЄ на тлі Європарламенту втрачає своє значення і це викликає занепокоєння в організації.

"Без Росії не матиме сенсу утримувати ПАРЄ. Якщо наша країна не повернеться, то організація, мабуть, припинятиме свою роботу, а це дуже невигідно європейським партнерам", — сказав він.

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