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"Без Росії не буде ПАРЄ": у Держдумі зробили скандальну заяву

1.3тЧитати матеріал російською

У Державній думі Росії відповіли на заклик ПАРЄ сформувати свою делегацію і заплатити внесок до бюджету Ради Європи.

"Ми свою позицію сформулювали чітко. Для нас ця організація має сенс лише в тому разі, якщо Росія братиме участь повноформатно, а не на якихось другорядних ролях і піддаватиметься політичному пресингу з боку антиросійськи налаштованих учасників ПАРЄ", — заявив RT член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов.

За його словами, таких учасників меншість, але вона визначає політику великої європейської організації, яка останнім часом лише шкодить Росії.

Зала засідань ПАРЄ у Страсбурзі

Зала засідань ПАРЄ у Страсбурзі

24 канал

Депутат також зазначив, що ПАРЄ на тлі Європарламенту втрачає своє значення і це викликає занепокоєння в організації.

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"Без Росії не матиме сенсу утримувати ПАРЄ. Якщо наша країна не повернеться, то організація, мабуть, припинятиме свою роботу, а це дуже невигідно європейським партнерам", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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Smith Lera
Smith Lera
Якось без москалів існували, тож і надалі будуть. Геть москалів з ПАРЄ.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Азиаты стремятся в европу😂😂😂 Вам мокши не сюда🤣🤣🤣
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Себостьян Прейро, Ты про себя что ли?Не забудь анализы сдать,как твои кандидаты и перчатки одеть прежде чем что-то сказать,как Гончаренко,а то на шароварника смахиваешь,клоун
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