Без протестів та блокування доріг: британців з Уханя поселили за 70 км від Лондону. Фото

Громадян Великої Британії, яких евакуювали з епіцентру спалаху коронавірусу COVID-2019 міста Ухань (Китай), після прибуття до Лондона, відправили на двотижневий карантин до міста Мілтон-Кінс (Milton Keynes).

Про це повідомляє видання Berkshire Live. Зазначається, что місто знаходиться у 70 кілометрах від Лондона. Громадян Великобританії в кількох пасажирських автобусах і в супроводі поліції відправили до готелю Kents Hill.

Людям привезли всі необхідні засоби гігієни, змінний одяг. В готелі є медперсонал, який буде спостерігати за станом прибулих. Варто зазначити, що в місті Мілтон-Кінс проживає близько 250 тисяч людей.

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getreading.co.uk

getreading.co.uk

Поряд з готелем Kents Hill Park розташовані школи, футбольний клуб, фітнес-центр і кампуси університету Open University.

getreading.co.uk

getreading.co.uk

Зазначимо, що у селищі Нові Санжари на Полтавщині люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб у місцевому санаторії Нацгвардії поселили українців, евакуйованих через коронавірус із китайського Уханя. До населеного пункту почали звозити військових на автобусах, а також бронеавтомобілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого Україна літаком евакуювала своїх громадян із китайського міста Ухань і провінції Хубей, де набула загрозливого поширення епідемія смертельного коронавірусу.

У супроводі та під охороною поліції вони будуть доставлені на територію медичного центру "Нові Санжари".

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