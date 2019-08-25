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Без очниць і з іклами: моторошна знахідка у Британії підняла на вуха мережу

1.2т Читати матеріал російською

У Британії жінка стала героїнею інтернету після того, як знайшла череп загадкової істоти, у якої були добре помітні ікла на нижній щелепі, а очниці повністю були відсутні.

Його прибило хвилею до узбережжя Національного природного заповідника Гібралтар Пойнт, пише "КП". Британка поділилася знімками з мережі, після чого почалися справжні пристрасті навколо знахідки.

Жінка знайшла череп дивної істоти

Жінка знайшла череп дивної істоти

"КП"

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"Це ж моя сестра!" Дивна морська істота приголомшила мережу. Фото

Наприклад, фахівці лондонської ветеринарної клініки припустили, що це кістки собаки брахіцефальної породи. До таких собак відносяться бульмастіфи, бордоські доги, боксери, американські бульдоги, а також мопси і деякі інші друзі людини. Відсутність очниць у істоти пояснювали можливою потворністю пса. А червона пляма могло свідчити про кровотечу та можливу черепно-мозкову травму.

Але незабаром експерти з лондонського Музею природознавства і Музею зоології та порівняльної анатомії Гранта дали куди прозаїчніше пояснення.

Як з'ясувалося, на берег викинуло останки тюленя, тільки у нього відсутня передня частина черепа, яка утримує верхній зубний ряд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка новозеландського міста Крайстчерч Ханна Мері знайшла на пляжі скелет незвичайної істоти.

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Місце
Великобританія
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