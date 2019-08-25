Без очниць і з іклами: моторошна знахідка у Британії підняла на вуха мережу

У Британії жінка стала героїнею інтернету після того, як знайшла череп загадкової істоти, у якої були добре помітні ікла на нижній щелепі, а очниці повністю були відсутні.

Його прибило хвилею до узбережжя Національного природного заповідника Гібралтар Пойнт, пише "КП". Британка поділилася знімками з мережі, після чого почалися справжні пристрасті навколо знахідки.

Жінка знайшла череп дивної істоти "КП"

Наприклад, фахівці лондонської ветеринарної клініки припустили, що це кістки собаки брахіцефальної породи. До таких собак відносяться бульмастіфи, бордоські доги, боксери, американські бульдоги, а також мопси і деякі інші друзі людини. Відсутність очниць у істоти пояснювали можливою потворністю пса. А червона пляма могло свідчити про кровотечу та можливу черепно-мозкову травму.

Але незабаром експерти з лондонського Музею природознавства і Музею зоології та порівняльної анатомії Гранта дали куди прозаїчніше пояснення.

Як з'ясувалося, на берег викинуло останки тюленя, тільки у нього відсутня передня частина черепа, яка утримує верхній зубний ряд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка новозеландського міста Крайстчерч Ханна Мері знайшла на пляжі скелет незвичайної істоти.

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