Португалия – страна, где можно встретить президента на пляже.

Кортежи, охранники с наушниками в ухе, "стойте", "не снимайте" и прочая ерунда - всего этого уже давно нет в моей жизни.

Я предпочитаю жить в тех странах, где президент - это обычный человек, на которого не уповает общество и его влияние не так сильно как в США или Беларуси.

Вообще, когда от одного человека зависит многое в стране - это нехорошо. Общество может и без чиновников вполне отлично само себя организовать.

Португальского президента встречаю уже второй раз на пляжах за последние 2 недели. Никакой охраны, просто полотенце в руках, задал пару вопросов о золотой визе, сделал селфи и пошёл дальше.

Я считаю что так и должно быть, представители власти живут за наши налоги и должны также сервисно относиться к людям, как и любой бизнес относится к потребителям - от официанта в ресторане и доставщика пиццы до пилота самолета. В обоих случаях МЫ ПЛАТИМ деньги за сервис и если сервис плохой - мы всегда можем поменять провайдера.

С властью, к сожалению, не так. В большинстве стран власть считает себя особой настой. Но, благо есть страны, где госструктуры - это сервисные органы.

Является ли власть сервисным органом в стране, где вы живете?

Напишите ваш ответ в комментарии.