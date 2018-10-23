Без компромісів: стали відомі нові деталі Brexit

Нинішнє ставлення Європейського Союзу до Великобританії, з огляду на наближення Brexit, легко пояснити небажанням ЄС ризикувати подальшою цілісністю союзу.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. За його словами, Брюссель не бажає заохочувати інших членів ЄС замислюватися про можливий вихід.

"Поставте себе на місце ЄС: у вас 28 країн, одна країна сказала, що йде, і ви їй будете готові організувати всі чудові умови після виходу? Це означає, що ви побічно заохочуєте інші країни говорити про це. Тобто у них теж неоднозначна ситуація — вони не можуть дати Британії кращу угоду, тому що це буде підривом ЄС", — пояснив Белесков.

Він нагадав, що Євросоюз поводиться так, виходячи з того, що Великобританія зрештою буде змушена піти на поступки Європі, як це вже відбувалося неодноразово.

"Наприклад, щодо питання виплат, які Британія зобов'язана забезпечити в процесі Brexit, щодо питання кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією", — уточнив аналітик.

"Але, так, до політики, яку веде ЄС, теж багато запитань. І можна говорити, що вони ведуть себе не кращим чином", — резюмував Белесков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Лондоні пройшли масові акції протесту проти виходу Великобританії із ЄС.

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