Уничтожение иранского генерала и международного преступника Касема Сулеймани - типичный пример войны будущего, о которой я писал несколько лет назад. Думаю, в долгосрочной перспективе можно будет ожидать технологически продвинутые операции против гораздо более высокопоставленных преступников, включая известных бандитов во главе некоторых государств.

Из той моей статьи:

Весь 20-й век человечество в поиске наиболее эффективных методов самоуничтожения развивало оружие массового поражения (ОМП). Сейчас задача другая — требуется оружие индивидуального поражения (ОИП), рассчитанное на точечное уничтожение конкретных международных преступников. Связано это с политическими и социально-психологическими переменами в обществе. Раньше война была естественным состоянием всех государств, находящихся в перманентной борьбе за новые территории. Результат этой борьбы определялся в столкновении армий враждующих стран. В таких условиях оружие должно было максимально эффективно уничтожать войска противника и дезорганизовывать его тыл. Так и появилось ОМП, призванное решать эти задачи.

В 21 веке, когда у развитых стран нет стимулов для территориальной экспансии, их вооруженные силы будут выполнять преимущественно полицейские функции. Главная из таких задач — защита от международных преступников, захвативших власть в некоторых государствах, типа КНДР или Сирии, или создавших крупные квазигосударственные террористические формирования, типа ИГИЛ. Население подобных стран стало, по сути, заложником стоящих у власти террористов. Против него не надо воевать, его нужно освобождать от собственных властей. Опасность представляют не страны, а их диктаторы. Без Гитлера не было бы Холокоста, без Сталина — террора 37-го года.

Могу предположить, что в будущем будет создано (а может быть, уже создается) сверхточное оружие, позволяющее адресно, поименно истреблять правящих преступников. Если будет возможность систематически уничтожать верхушку ИГИЛ, это квазигосударство, оставшись без лидеров, распадется, а его "армия" разбежится. Если Южная Корея сможет ликвидировать правящую в Северной Корее банду и ее главаря, страна будет освобождена и воссоединена. Более близкие для российского читателя примеры приводить не буду.

В современном цивилизованном мире ценность человеческой жизни так велика, что развитые государства не готовы рисковать жизнями своих солдат и чужих мирных жителей. Поэтому до сих пор даже такое чудовище, как ИГИЛ, не уничтожено военным путем. Эта ситуация, по всей видимости, приведет к созданию новых видов оружия, предназначенных не для войны, а для международных полицейских операций против конкретных мировых мегапреступников. Такую тактику уже применяет Израиль и США, выслеживая и уничтожая ракетами лидеров террористов. Но подобные операции пока основаны на традиционной военной технике и поэтому недостаточно эффектны и точны. В дальнейшем их проведение потребует создания некоего специального "оружия индивидуального поражения".

Его разработки наверняка уже ведутся. Попробую предположить, как может развиваться ситуация. Наиболее перспективная платформа для создания такого оружия — нанотехнологии, применение которых сейчас в военном деле активно развивается. В будущем каждый шаг преступных лидеров, типа руководителей ИГИЛ, может быть отслежен с помощью дронов и спутников-шпионов. Затем эти преступники будут точечно уничтожаться по заранее составленному списку. Возможно, потребуется создание специального международного суда, выносящего такие приговоры. А потом незаметно подлетит откуда-то нанодрон размером с муху и освободит мир от лидера террористов или диктатора-преступника. И никакая противоракетная оборона от такого оружия не защитит.

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