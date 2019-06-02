"Бесіди з чорним котом": племінниця Скрипаля показала книгу про отруєння в Солсбері

Племінниця колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля Вікторія показала перший розділ книги, присвяченій отруєнню в Солсбері самого екс-розвідника і його дочки Юлії в березні 2018 року.

На своїй сторінці в Facebook вона опублікувала першу главу, яка називається "Бесіди з чорним котом".

"Ну, з богом сказала я собі і починаю друкувати свій опус. Не судіть строго", – звернулася Скрипаль до читачів.

Варто відзначити, що "письменницю" вже розкритикували в мережі: "Інформативність - нуль... Емоціям місце у дівочому щоденнику", "Пунктуація ні в п*зду, орфографія - ні в червону армію! Чого варте одне тільки "Чоловік продовжив возиться... "Пейсательніцо, млядь! .. Занімайсо цифраме, а не букваме - тобі це не під силу!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Скрипаль вперше після отруєння в Солсбері, вийшов на зв'язок з родичами. Він подзвонив своїй племінниці Вікторії.

Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія - Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених - Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Бошіров працюють на ГРУ, а їхні справжні імена - Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

При цьому з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, залишився в Британії після замаху.

Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті Скрипаля та знищення доказів".

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