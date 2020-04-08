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8 квітня • оновлено в 21:50
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Берні Сандерс вийшов з президентської гонки в США

2.7т
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Сенатор з американського штату Вермон Берні Сандерс відмовився брати участь в президентських перегонах, поступившись місцем єдиному кандидату від Демократичної партії Джо Байдена.

Заяву про вихід з гонки Сандерс зробив в бесіді з членами його виборчої кампанії, повідомляє телеканал CNN.

Гонку залишив Сандерс: Байден став єдиним кандидатом в президенти США від демократів

Єдиним претендентом на участь у виборах президента від демократів залишився колишній віцепрезидент США Джо Байден. Очікується, що саме його кандидатуру буде висунуто в цьому році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Джо Байден істотно збільшив відрив від свого конкурента Берні Сандерса.

Нагадаємо, що вибори президента США заплановані на листопад 2020 року.

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Автор
Юрій Сергієнко
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
агенту путина трампу осталось недолго! путин в бешенстве! секторальные санкции на подходе
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
Кожедуб ruslan, опять на грабли скаку...ас
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
байден за нас,нужно подмахивать,подмахивать мы умеем.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Внаукраине Потриот, да ты и сосешь не слабо. Умеешь
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