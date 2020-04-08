Гонку залишив Сандерс: Байден став єдиним кандидатом в президенти США від демократів

Сенатор з американського штату Вермон Берні Сандерс відмовився брати участь в президентських перегонах, поступившись місцем єдиному кандидату від Демократичної партії Джо Байдена.

Заяву про вихід з гонки Сандерс зробив в бесіді з членами його виборчої кампанії, повідомляє телеканал CNN.

Єдиним претендентом на участь у виборах президента від демократів залишився колишній віцепрезидент США Джо Байден. Очікується, що саме його кандидатуру буде висунуто в цьому році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Джо Байден істотно збільшив відрив від свого конкурента Берні Сандерса.

Нагадаємо, що вибори президента США заплановані на листопад 2020 року.

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