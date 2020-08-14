Берлінську стіну почали будувати 59 років тому: головні факти й історичні фото

Рано вранці 13 серпня 1961 року берлінців із Німецької Демократичної Республіки, які мирно йшли на роботу, яка була на території Федеративної Республіки Німеччина, чекав неприємний "сюрприз". Місто і країну поділив бетонний 155-кілометровий кордон, який отримав назву Берлінська стіна.

Тоді на допомогу владі було покликано всіх навколишніх майстрів і солдат, до того ж будівництво просувалося стрімкими темпами. OBOZREVATEL пропонує згадати, як стіна розділила Німеччину на Схід (ГДР) і Захід (ФРН) майже на тридцять років, а також дізнатися про неї декілька цікавих фактів.

Причина зведення Берлінської стіни й до чого це призвело

Як відомо, Берлінську стіну збудували в розпал Холодної війни між військово-політичними блоками – НАТО і Організацією країн Варшавського договору. Пропаганда НДР називала її "оборонним валом", хоча бар'єри й загородження робилися з розрахунком, щоб саме жителі Східного Берліна не могли потрапити в західну частину міста.

Водночас у деяких місцях стіна не мала каркасів, щоб танкам було зручніше її знести, якщо війська Варшавського договору вторгнуться до Західного Берліна.

Будівництво ділянки Берлінської стіни на Бернауер-штрассе

Багато хто не хотів миритися з таким рішенням влади і намагався втекти: хтось перелазив через вікна будинків, що стояли на кордоні, хтось придумував креативніші способи. Однак щастило далеко не всім. За спробу нелегально перетнути стіну можна було отримати 10 років в'язниці, але це не найстрашніше.

Західні берлінці спостерігають за зведенням стіни 12 вересня 1961 року

За документальними даними, за роки існування стіни було вбито 140 осіб, за неофіційними – майже 650 або навіть більше 1200. Відомо точно, що в 2007 році в Міністерстві держбезпеки НДР (Штазі), було знайдено наказ від 1 жовтня 1973 року, який дозволяв стріляти на поразку в тих, хто спробує втекти через стіну, зокрема й у дітей.

Перебіжчик, жовтень 1961 року

До середини 80-х років війна пішла на спад, а в соцкраїнах піднялася хвиля антикомуністичних виступів. Водночас у СРСР до влади саме прийшов Михайло Горбачов, який взяв курс на зближення із західними країнами. Однак партійне керівництво НДР замість реформ тільки сильніше закручувало гайки, що призвело до масових акцій протесту в Східній Німеччині восени 1989 року.

Район Веддінг у Західному Берліні 23 серпня 1961 року. Хлопчик на плечах свого друга дивиться через стіну на квартали в Східному Берліні

Фактично стіна впала пізно увечері 9 листопада 1989-го. До того ж трапилося це майже випадково, коли через плутанину в партійному керівництві НДР раніше терміну оголосили про спрощення правил виїзду з НДР у ФРН.

Розділений Берлін за декілька років до возз'єднання

Цікаві факти про Берлінську стіну

Берлінська стіна мала протяжність 155 кілометрів. До зведення стіни 3,5 мільйона жителів Східної Німеччини встигли втекти на Захід через кордон. А після її зведення втекти намагалися ще 5 тис. осіб. У 1963 році Західна Німеччина спробувала зруйнувати стіну танком, але це не вдалося. Насправді, саму стіну зруйнували не в 1989-му, а в період між 1990 і 1992 роками. За два місяці до падіння Берлінської стіни Тетчер сказала Горбачову, що ні Великобританія, ні країни Західної Європи не бажають об'єднання Німеччини. У 1987 році прямо біля Берлінської стіни відбувся концерт Девіда Боуї. По ту її сторону, в Східному Берліні, стояли ті, хто не мав можливості бачити співака, але міг чути. Спортсмен Усейн Болт, який встановив свій фантастичний світовий рекорд у Німеччині, отримав в подарунок шматок Берлінської стіни вагою 2,7 тонни. Уже після знесення Берлінської стіни, в 1990 році, на Потсдамській площі відбулося грандіозне дійство The Wall (за мотивами альбому рокгурту Pink Floyd. У НДР існувала практика випуску громадян на Захід за гроші. Так кордон змогли перейти 215 тисяч східних німців і 34 тисячі політв'язнів із східнонімецьких в'язниць. 21 травня 2010 року в Берліні відбулося урочисте відкриття великого меморіального комплексу, присвяченого Берлінській стіні. Меморіал розташовується на вулиці Бернауер-штрассе, через яку проходив кордон між НДР і Західним Берліном.

Американський художник Кіт Харинг малює на західній стороні Берлінської стіни, 1986 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині 9 листопада 2019 року відзначили 30-річчя з дня падіння Берлінської стіни.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!