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28 січня • оновлено в 07:56
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"Берлін взяли росіяни на чолі з Путіним!" Топ-пропагандиста Кремля рознесли у мережі за їдкий жарт про українців

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Топ-пропагандист Кремля Дмитро Смирнов нарвався на критику у мережі через безглуздий жарт про участь українців у Другій світовій війні.

Так, у своєму Twitter він вельми нешанобливо підкреслив: "Ось ви сміялися над анекдотом, що Берлін брав 1-й Український фронт, а значить, українці перемогли Гітлера. А Зеленський на повному серйозі розповідає про 1-й Український фронт і українців, які визволили Освенцим".

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Дмитро Смирнов

Дмитро Смирнов

"Комсомольська правда"

Російські користувачі тут же відзначилися образами в коментарях.

На цинічне висловлювання відповів український блогер Олексій Голобуцький у своєму Facebook.

"Ну звичайно ж, усі в курсі, що Берлін взяли росіяни на чолі з Путіним на білому коні... Або на Пєскові – тут джерела розходяться", – написав він. Його підтримали українські користувачі.

"Берлін взяли росіяни на чолі з Путіним!" Топ-пропагандиста Кремля рознесли у мережі за їдкий жарт про українців
"Берлін взяли росіяни на чолі з Путіним!" Топ-пропагандиста Кремля рознесли у мережі за їдкий жарт про українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський перед початком зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заявив, що український народ, як ніякий інший, розуміє трагедію Голокосту, яка сталася з єврейським народом під час Другої світової війни.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Федоров Федор
Федоров Федор
Логика лохла - Украинский фронт, значит из украинцев. Но тогда Украина на ряду с Россией и прочими республиками несёт ответственность за "развязывание второй мировой" по версии Польши. И все, в чем обвиняется Россия , так же касается Украины. Либо же к Украинскому фронту и всему остальному Украина не имеет отношения. Тут уж надо определиться. Нельзя быть немного беременной. Если украинцы освобождали концлагерь, то и Польшу впоследствии они же и оккупировали.
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Хо Хол
Хо Хол
Я xyeю c этoгo нaрoдa. Пo их мнению рaзвязaли вoйну CCCР, a еcли быть тoчнее РCФCР и тoлькo лишь, a зaкoнчили вoйну брaвые укрaинцы в cocтaве укрaинcкoгo фрoнтa. Чyбaтые, чем бoльше вы неcете пoдoбную ереcь и eбeте cвoим людям мoзги, тем бoльше у вac будет грaдуc грaждaнcкoгo кoнфликтa, пoтoму чтo, я уверен, aдеквaтных людей для кoтoрых пoдoбные выcepы - плевoк в cтoрoну предкoв и cвoей coвеcти - бoльшинcтвo.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Укрaинцы, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «прaвосеков», «айдaровцев», соседей. Вы боитесь крaсного знамени, геoргиевской ленты. Вы боитесь пaмятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед мороза,9 Мая и придумали себе гoлодомор ,хотя в России и Казахстане пoгибло в те года в 6 раз больше людей ,чем на Укрaине. Вы даже уже боитесь русского языка. Вы боитесь быть человеком.
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Хо Хол
Хо Хол
Джонсон Саймон Ф., то же самое я на днях твоей мамаше говорил.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Oleg Oleg, сиди на бутылке ровно,не кукарекай.
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