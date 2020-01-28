"Берлін взяли росіяни на чолі з Путіним!" Топ-пропагандиста Кремля рознесли у мережі за їдкий жарт про українців

Топ-пропагандист Кремля Дмитро Смирнов нарвався на критику у мережі через безглуздий жарт про участь українців у Другій світовій війні.

Так, у своєму Twitter він вельми нешанобливо підкреслив: "Ось ви сміялися над анекдотом, що Берлін брав 1-й Український фронт, а значить, українці перемогли Гітлера. А Зеленський на повному серйозі розповідає про 1-й Український фронт і українців, які визволили Освенцим".

Дмитро Смирнов "Комсомольська правда"

Російські користувачі тут же відзначилися образами в коментарях.

На цинічне висловлювання відповів український блогер Олексій Голобуцький у своєму Facebook.

"Ну звичайно ж, усі в курсі, що Берлін взяли росіяни на чолі з Путіним на білому коні... Або на Пєскові – тут джерела розходяться", – написав він. Його підтримали українські користувачі.

Ось ви сміялися над анекдотом, що Берлін брав 1-й Український фронт, а значить, українці перемогли Гітлера. А Зеленський на повному серйозі розповідає про 1-й Український фронт і українців, які визволили Освенцим pic.twitter.com/QPJDakqinY - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 27 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський перед початком зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заявив, що український народ, як ніякий інший, розуміє трагедію Голокосту, яка сталася з єврейським народом під час Другої світової війни.

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