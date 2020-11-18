Берлін вийшов на масовий протест через карантин: поліція застосувала водомети, сотні затриманих. Фото та відео

У столиці Німеччини Берліні 18 листопада пройшли тисячі людей вийшли на протест через посилення карантинних заходів, які, на їхню думку, порушують громадянські права.

Поліція застосувала водомети і частково розігнала демонстрантів, також затримані 190 осіб. Постраждали 9 силовиків, повідомляє Welt з посиланням на правоохоронців (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Акція протесту проти посилення карантину в Берліні.

Бундестаг, незважаючи на протести, ухвалив поправки до закону про інфекційний захист.

У Берліні люди вийшли на протест через посилення карантину.

Всього в акції брали участь від 5 до 10 тисяч осіб. Зараз кілька тисяч залишилися на вулицях і не розходяться.

Поліція в Берліні застосувала водомети.

У поліції зазначили, що їм довелося застосувати водомети, які для таких цілей не використовувалися вже багато років, тому що люди відмовлялися дотримуватися дистанції.

Застосування водометів проти демонстрантів в Берліні.

Berliner Morgenpost уточнює, всього було використані п'ять машин.

Є постраждалі серед демонстрантів.

Також видання пише, що учасники протесту вели себе агресивно і вступали в сутички з правоохоронцями.

У Берліні задіяли п'ять водометів.

У Берліні затримано сотні супротивників карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях на акцію протесту 14 листопада вийшли працівники найбільшого ринку міста – Калиновського. Вони вимагали дозволити їм працювати під час карантину вихідного дня.