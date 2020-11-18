Берлін вийшов на масовий протест через карантин: поліція застосувала водомети, сотні затриманих. Фото та відео

У столиці Німеччини Берліні 18 листопада пройшли тисячі людей вийшли на протест через посилення карантинних заходів, які, на їхню думку, порушують громадянські права.

Поліція застосувала водомети і частково розігнала демонстрантів, також затримані 190 осіб. Постраждали 9 силовиків, повідомляє Welt з посиланням на правоохоронців (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Бундестаг, незважаючи на протести, ухвалив поправки до закону про інфекційний захист.

Всього в акції брали участь від 5 до 10 тисяч осіб. Зараз кілька тисяч залишилися на вулицях і не розходяться.

У поліції зазначили, що їм довелося застосувати водомети, які для таких цілей не використовувалися вже багато років, тому що люди відмовлялися дотримуватися дистанції.

Berliner Morgenpost уточнює, всього було використані п'ять машин.

Також видання пише, що учасники протесту вели себе агресивно і вступали в сутички з правоохоронцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях на акцію протесту 14 листопада вийшли працівники найбільшого ринку міста – Калиновського. Вони вимагали дозволити їм працювати під час карантину вихідного дня.