Берлін охопили протести проти COVID-обмежень: понад 300 затриманих. Фото і відео

Кирило Лютий Світ 22:52, 29.08.2020

У Берліні (Німеччина) в суботу, 29 серпня, розгорілися жорсткі масштабні протести проти обмежувальних коронавірусних заходів.

На вулиці вийшли близько 38 тисяч осіб. Для розгону протестуючих влада залучила бронетранспортери поліції і водомети, передає Bild (щоб подивитися фото і відео доскрольте до кінця сторінки).

Понад 300 людей були затримані: близько 200 – біля посольства Росії, а решта – біля будівлі Бундестагу, яку вони намагалися штурмувати.

Видання Der Tagesspiegel відзначило, що під посольством РФ відбулися сутички з правими радикалами, які кидали в поліцейських каміння і пляшки. Постраждали щонайменше семеро правоохоронців. Під посольством протестуючі також скандували "Путін! Путін!"

У Берліні близько 38 тисяч людей вийшли на протести
Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень
У Берліні близько 38 тисяч людей вийшли на протести
Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень
Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень
Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень
На протестах в Берліні затримали близько 300 осіб
На протестах в Берліні затримали близько 300 осіб
На протестах в Берліні затримали близько 300 осіб
У Берліні близько 38 тисяч людей вийшли на протести

Як писав OBOZREVATEL, сотні людей в іспанській столиці Мадриді вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти обов'язкового носіння масок, незважаючи на зростання захворюваності COVID-19 в країні.

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