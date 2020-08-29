Берлін охопили протести проти COVID-обмежень: понад 300 затриманих. Фото і відео

У Берліні (Німеччина) в суботу, 29 серпня, розгорілися жорсткі масштабні протести проти обмежувальних коронавірусних заходів.

На вулиці вийшли близько 38 тисяч осіб. Для розгону протестуючих влада залучила бронетранспортери поліції і водомети, передає Bild (щоб подивитися фото і відео доскрольте до кінця сторінки).

Понад 300 людей були затримані: близько 200 – біля посольства Росії, а решта – біля будівлі Бундестагу, яку вони намагалися штурмувати.

Видання Der Tagesspiegel відзначило, що під посольством РФ відбулися сутички з правими радикалами, які кидали в поліцейських каміння і пляшки. Постраждали щонайменше семеро правоохоронців. Під посольством протестуючі також скандували "Путін! Путін!"

Die Polizei geht konsequent gegen die Menschen auf der Straße vor. Diese leisten Widerstand. Mindestens 15 Personen wurden von Beamten bereits weggetragen und in Gewahrsam genommen. #b2908 pic.twitter.com/FmLwDOgEnM — julius geiler (@glr_berlin) August 29, 2020

У Берліні близько 38 тисяч людей вийшли на протести

Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень

У Берліні близько 38 тисяч людей вийшли на протести

Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень

Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень

Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень

На протестах в Берліні затримали близько 300 осіб

На протестах в Берліні затримали близько 300 осіб

На протестах в Берліні затримали близько 300 осіб

У Берліні близько 38 тисяч людей вийшли на протести

Як писав OBOZREVATEL, сотні людей в іспанській столиці Мадриді вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти обов'язкового носіння масок, незважаючи на зростання захворюваності COVID-19 в країні.

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