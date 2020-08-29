Берлін охопили протести проти COVID-обмежень: понад 300 затриманих. Фото і відео

Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень.
У Берліні (Німеччина) в суботу, 29 серпня, розгорілися жорсткі масштабні протести проти обмежувальних коронавірусних заходів.
На вулиці вийшли близько 38 тисяч осіб. Для розгону протестуючих влада залучила бронетранспортери поліції і водомети, передає Bild (щоб подивитися фото і відео доскрольте до кінця сторінки).
Понад 300 людей були затримані: близько 200 – біля посольства Росії, а решта – біля будівлі Бундестагу, яку вони намагалися штурмувати.
Видання Der Tagesspiegel відзначило, що під посольством РФ відбулися сутички з правими радикалами, які кидали в поліцейських каміння і пляшки. Постраждали щонайменше семеро правоохоронців. Під посольством протестуючі також скандували "Путін! Путін!"
Die Polizei hat vor der Russischen Botschaft soeben Attila Hildmann festgenommen. #b2908 #b2908info pic.twitter.com/1oXruUYwP3— democ. (@democ_de) August 29, 2020
Die Polizei geht konsequent gegen die Menschen auf der Straße vor. Diese leisten Widerstand. Mindestens 15 Personen wurden von Beamten bereits weggetragen und in Gewahrsam genommen. #b2908 pic.twitter.com/FmLwDOgEnM— julius geiler (@glr_berlin) August 29, 2020
У Берліні близько 38 тисяч людей вийшли на протести
Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень
У Берліні близько 38 тисяч людей вийшли на протести
Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень
Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень
Жителі Берліна протестували проти коронавірусних обмежень
На протестах в Берліні затримали близько 300 осіб
На протестах в Берліні затримали близько 300 осіб
На протестах в Берліні затримали близько 300 осіб
У Берліні близько 38 тисяч людей вийшли на протести
Як писав OBOZREVATEL, сотні людей в іспанській столиці Мадриді вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти обов'язкового носіння масок, незважаючи на зростання захворюваності COVID-19 в країні.
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