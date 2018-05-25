Меркель встречается с Путиным и соглашается на "Северный поток - 2". Макрон едет в Петербург, чтобы, опять же, встретиться с Путиным. Оба лидера встали горой за Иран, который теперь выставляет Брюсселю ультиматум: руки прочь от амбиций Тегерана на Ближнем Востоке, а также от ракетной программы аятолл. Наши фрау и месье находятся в трудном положении: как говорят в России, они хотят съесть рыбку и при этом получить сексуальное удовольствие. Их можно понять. Иран стал огромным рынком для европейцев, тогда как Кремль — вполне годный поставщик топлива (в перерывах между аннексиями).

Берлин и Париж надеются переиграть шулеров на их поле — получить экономические выгоды и при этом успешно блокировать политические угрозы, исходящие из стран-изгоев. Смогут ли они добиться успехов на этом пути? Здесь вопрос в том, кто раньше сдохнет — ишак или падишах. Однако я бы на их месте не надеялся на скорый крах враждебных режимов, а лучше бы посмотрел на свой задний двор, где Ле Пен зализывает раны и где немецкие политики рассказывают о том, что виновник применения "Новичка" в Солсбери теперь не очевиден.