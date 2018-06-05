Думаю, вы помните популярную серию постов в моём блоге — о том, чем кормят в Беларуси, Украине и России. А недавно я вернулся из Берлина, где прожил несколько дней и ходил по местным магазинам — было любопытно сравнить наш и немецкий ассортимент. Особенно интересно было проверить, действительно ли немцы "загнивают", как об этом рассказывают по некоторым телеканалам — якобы и есть там уже нечего, всё съели и выпили нелегальные мигранты, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте мы воочию увидим, чем на самом деле кормят несчастных немцев на "загнивающем Западе".

Скажу сразу, что я не выбирал специально какие-то хорошие крупные магазины, зашел в обычный магазинчик сети REWE — таких магазинов много в центре города, чаще всего они находятся в исторических зданиях и имеют ограниченные торговые площади, но при этом — ассортимент товаров всегда хороший. Сюда обычно забегают купить что-то перекусить, а за большими покупками немцы ездят в крупные сетевые супермаркеты и гипермаркеты — где ассортимент товаров намного выше, а цены ниже.

02. Входим в магазин. Первое, что бросается в глаза — внутри большой ассортимент овощей и фруктов, а также всего, что связано со здоровым питанием. Находятся эти ряды, как правило, в самом посещаемом месте в начале магазина — берете тележку/корзинку и сразу попадаете сюда.

03. Фруктовые салаты. Всё сделано так, чтобы вам не нужно было возиться, чистить фрукты и т.д. — фактически, вы можете просто забежать в магазин и сразу купить себе полезный и вкусный перекус. В центре города это далеко не лишнее.

04. Лично я особенно полюбил вот такое "арбузное ведёрко" — внутри невероятно сладкий и сочный арбуз почти без косточек, причем уже порезанный и без корки. Внутри даже есть специальная деревянная палочка с острозаточенным концом — с помощью неё арбуз можно есть прямо на ходу. И кстати, объем порции подобран как раз в аккурат — больше не хочется.

05. Ещё одна невероятно вкусная штука, которой не видел у нас в продаже — вот такой готовый смузи, бутылочка которого стоит меньше одного евро. Состав есть разный — ягоды/банан, киви/ананас/банан и так далее — очень классно в качестве перекуса во время прогулок по городу либо как легкий приём пищи на ночь. И да, оно продаётся ещё холодненькое, прямо из холодильника)

06. Для тех, кто хочет готовить сам, в магазине полно овощей и фруктов — несколько видов лука и картошки, вымытая и очищенная кукуруза, тыквы, куча видов салата, зелени и грибов. Всё красивое и натуральное.

07. Ряды с картошкой. Глядя на такое, хочется плакать при воспоминании, как в наших магазинах бабушки копаются руками в грязных подгнивших клубнях.

08. Несколько видов помидорок-черри. Все очень вкусные и ароматные, и стоят дешевле наших.

09. Грибы и зелень, всё очень свежее — никаких вам прелых салатов, которыми любит торговать минский "Виталюр".

10. В овощном ряду можно увидеть многое из такого, что у нас не продаётся вообще либо есть только в крупных гипермаркетах. Вот, например, ростки сои — очень полезная штука и незаменимый компонент в некоторых блюдах паназиатской кухни.

11. Вот свежайшая голубика — полукиллограмовое ведро, которым можно объесться вдвоём.

12. А это — очищенные кокосы, берете и пьёте молоко через соломинку, которая идёт в комплекте.

13. Для быстрого перекуса "по дороге" есть вот такой холодильник с готовыми блюдами — это не какие-нибудь жирные майонезные салаты, как у нас, а суши, овощные наборы с хумусом либо сэндвичи из диетического хлеба с качественным сыром, курятиной либо лососем. Опять же — упор на правильное и здоровое питание.

14. Отдел с сырами. Всего этого в наших широтах либо вообще нет (в России), либо есть, но в два раза дороже (в Беларуси).

15. Ради интереса почитаем состав, вот сыр подороже. Разумеется, в составе нет никаких пальмовых масел и прочей пластмассы — всё натуральное. На упаковке также указано, что продукт не содержит лактозы и глютена.

16. Сыр подешевле — аналог какого-нибудь нашего "Пошехонского". Сюда тоже никто не догадался плеснуть пальмового масла. Вот немцы дураки-то, да? Этож сколько сыра можно было из пальмового масла выжать.

17. Сыр с трюфелями. У нас вообще такого не видел.

18. Мясной отдел. В больших вертикальных холодильниках есть вообще всё — куча разных колбас в нарезке, сосиски, сардельки, всё что угодно. В холодильниках чуть дальше точки съемки — фасованное сырое мясо. Есть говядина, свинина, телятина, индейка, курятина.

19. Хамон (вкусно с игристым):

20. Известная говядина "Black Angus" (вкусно с красным вином):

21. Молочные ряды. Есть вообще всё, что только можете себе представить.

22. Витрина с йогуртами:

23. Самые популярные и дешевые йогурты — самые полезные, с низким содержанием жира и с большим количеством фруктовой составляющей.

24. Молоко. Полно разного, на любой вкус и кошелек. Козье молоко тоже есть.

25. "Биомолоко". Считается чуть полезнее обычного, так как коровы откармливаются иначе.

26. Масло. Разумеется, никакой "пальмы" в составе.

27. Отдел выпечки. Очень понравились слойки с натуральными вишнями.

28. Вот такой магазинчик.

Ну как, что скажете? Как вам меню на "загнивающем Западе"?

Напишите в комментариях, интересно.

Да, и в качестве постскриптума — в аэропорту Шёнефельд видел целую толпу россиян, которые тащили чемоданами всё эти продукты к себе домой, главным обазом сыры и мясо. Вот такая победа "санкций, которые нам только на пользу" (с)

Источник Facebook и Livejournal.