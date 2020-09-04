Бердимухамедов розстріляв із кулемета бочки та став героєм у мережі. Відео

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов провів показові стрільби на військовому полігоні, що стали приводом для обговорення в мережі.

Як повідомляє YouTube-канал "Хроніка Туркменістану", глава проводив виїзне засідання Ради безпеки та провів стрільби для керівників силових відомств.

На відео показано, що Бердимухамедов особисто стріляв по мішенях із пістолетів. Також він розстріляв із "мінігана" (багатостовбурного кулемета) бочки, підірвавши їх.

Гурбангули Бердимухамедов зі зброєю Скриншот

Зазначається, що глава Туркменістану залишився незадоволений результатами стрільби силовиків і доручив їм "покращувати навички володіння різними видами зброї".

Додамо, що раніше Бердимухамедов відкрив адміністративну будівлю Міністерства спорту і молодіжної політики та факультет олімпійських видів спорту Інституту фізичної культури і спорту. Також було показано музей, де представлено фото самого Бердимухамедова та його "спортивних досягнень".

Такі показові виступи гаряче обговорювалися в мережі. Користувачі зазначали награність і постановку президента, який уже 14 років править країною.

Президент Туркменістану з автоматом Скриншот

"Мішені щось не плескали під час попадання в них, розперезалися. Пора вже живих військових ставити у ролі мішеней", "Навіщо їм армія. Аркадаг сам захистить країну", "Мішені падали самі по собі ще години дві, на всякий випадок", "Як з'явилися ролики президента Туркменістану, я перестав дивитися комедії", "Навіщо йому стріляти, перед його крутизною вороги самі застреляться", "Чергова серія про "суперлюдину"," Чекаю відео, коли він танк однією рукою підніме"," Нарешті новий випуск мого улюбленого серіалу про психлікарню", – жартували в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов під час зустрічі з аграріями своєї країни прочитав їм кілька десятків прислів'їв про землеробство, які ті записали в блокноти.