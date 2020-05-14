Бельгія зважилася вийти з карантину: відкриють школи та музеї
У Бельгії з 18 травня розпочнеться друга фраза виходу з карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Як повідомляє CNN із посиланням на заяву прем'єр-міністерки країни Софі Вільмес, буде частково відновлено роботу шкіл для початкових і середніх класів, також відкриються музеї.
"Ми вирішили, що 18 травня музеї та культурні об'єкти, такі як історичні будівлі, зможуть знову відчинити свої двері, якщо вони встановлять онлайн або телефонну систему купівлі квитків і якщо вони вживатимуть необхідних заходів, щоб уникнути натовпу всередині", – заявила Вільмес.
Інші послуги, такі як перукарні або косметологічні кабінети, також зможуть відкритися за умови обов'язкового використання масок для клієнтів і персоналу.
Крім того, місцева влада зможе відкрити ринки, але максимум на 50 торговельних пунктів.
Спортивні заходи в країні будуть заборонені ще до 11 липня, також залишаться закритими ресторани.
Станом на 14 травня в Бельгії зафіксовано 54 288 випадків коронавірусу, з них 8903 особи загинули.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Швеції понад 3 тис. померлих від коронавірусу. Щоправда, в країні, де не вводили жорсткий карантин, паніки через таку статистику теж немає.