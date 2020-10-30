Бельгія ввела повторний локдаун через стрибок захворюваності на COVID-19

У Бельгії вирішили ввести повторний загальний карантин через зростання кількості хворих на COVID-19.

Жорсткі обмеження наберуть чинності 1 листопада і триватимуть як мінімум до 13 грудня, передає RTBF.

"Наша країна перебуває в стані надзвичайної ситуації в області охорони здоров'я, тиск на лікарні величезний", – заявив прем'єр-міністр країни Олександр де Кро.

"Ми повертаємося до суворої ізоляції, яка переслідує тільки одну мету: гарантувати, що наша система охорони здоров'я не впаде", – зазначив він.

Через це уряд заборонив зібрання громадян – до чотирьох осіб на відкритому просторі. При цьому рекомендується носити маску й дотримуватися соціальної дистанції. На похорон допускаються максимум 15 людей.

Заборонено роботу всіх магазинів із товарами не першої необхідності, але вони зможуть продавати свої товари через службу доставки. Залишаться працювати магазини, що торгують їжею для людей і тварин, аптеки та газетні кіоски.

У країні ще з минулого тижня скасовані всі культурні та спортивні заходи.

Водночас, більшість шкіл залишаться відкритими, але канікули вирішили продовжити. Всі вищі навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання до кінця року.

Бари і ресторани зможуть працювати тільки на винос. Закриваються підприємства сфери немедичних послуг, що вимагають тісного контакту, перукарні та косметологічні центри.

У гості дозволяється запрошувати не більше однієї особи (для тих, хто живе один, – двох).

Готелям дозволять працювати, але в них закриються бари і ресторани. На території готелів постояльці зможуть харчуватися тільки в своїх номерах.

Перестануть працювати зоопарки, із 3 листопада – парки відпочинку. Крім того, зберігається загальнонаціональна комендантська година. Вона діє з півночі до 5:00 ранку.

Нагадаємо, раніше про посилення карантину оголосили Франція, Німеччина, Чехія.

Статистика COVID-19 у Бельгії (на 30 жовтня) worldometers.info

Виявлені випадки захворювання worldometers.info

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Динаміка летальних випадків за добу worldometers.info

Карта поширення коронавірусу в світі:

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