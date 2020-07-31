На митинг в Минске в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пришло 34 тысячи. Тихановская, ставшая единым кандидатом от оппозиции, ранее заявляла, что участвует в президентских выборах вместо снятого с президентской гонки мужа, блогера и политзека Сергея Тихановского, исключительно для того чтобы организовать честные и прозрачные выборы президента, освободить политзеков и организовать референдум по возвращению Конституции 1994 года. То есть, Светлана Тихановская намерена в случае своей победы стать классическим президентом переходного периода сроком на полгода.

В своем выступлении перед многотысячной аудиторией своих сторонников, Тихановская подтвердила эти намерения. Ее речь была не выступлением прожженного политика, а словами человека, доверительно делящегося с близкими своими ощущениями. "Власть мне не нужна, но муж за решеткой. Мне пришлось спрятать детей. Я устала терпеть, я устала молчать, я устала бояться. А вы?" - обратилась она к собравшимся.

В Беларуси нет электоральной социологии, поэтому никто не знает какой предвыборный рейтинг у Лукашенко, а какой у Тихановской.

В конце мая популярные белорусские издания Onliner и Tut.by, а также местные телеграм-каналы провели несколько онлайн-опросов в преддверии выборов. В двух таких опросах Александр Лукашенко набрал лишь 3%. В другом чуть больше — в районе 6%. В соцсетях за Лукашенко закрепилось прозвище "Саша 3%".

Лукашенко обиделся и велел своей карманной Академии наук выдавать лицензии на проведение любых исследований, в которых есть вопросы про политику, а "нелицензированные" опросы запретил.

После чего аналитический центр Ecoom – аналог российского ВЦИОМ, только ухудшенная, еще более карикатурная его копия – опубликовал результаты "исследования", в соответствии с которыми у Лукашенко 72,3% поддержки, а у Тихановской – только 7,5%. То, что этим данным никто не верит, для Лукашенко не имеет никакого значения. Просто потому, что в его распоряжении есть две структуры, которые, как он считает, гарантируют ему победу с результатом 72,3% или выше, вне зависимости от реального волеизъявления граждан.

Первая структура – белорусский ЦИК и его глава Лидия Ермошина, которая служит в этом ведомстве с 1992 года, а с 1996 является его главой. В отличие от своей российской коллеги Эллы Памфиловой, Лидия Михайловна практически всей своей политической биографией обязана своему президенту и за 24 года беспорочной службы вновь и вновь доказывала ему свою преданность.

Именно она сразу, не задумываясь подписала протоколы незаконного референдума 1996 года, после того как Лукашенко назначил ее главой ЦИКа вместо Виктора Гончара, который отказался это сделать и поплатился за свою принципиальность должностью. Именно она четыре раза объявляла об очередной "элегантной" победе Лукашенко на очередных президентских выборах, начиная с 2001 года. Нет ни малейших сомнений в том, что Лидия Михайловна с готовностью объявит победу Александра Григорьевича с результатом 99,9% даже если в реальности за него будет подан 0,1% голосов. И в этом ей не будут препятствовать избиркомы, в подавляющем большинстве состоящие из лукашенковских "профсоюзов", "комсомола", представителей "трудовых коллективов" и прочих совковых атавизмов, которые режим "батьки" бережно сохранил именно для таких случаев.

В то время как Светлана Тихановская ездит по белорусским городам, где ее встречают многочисленные митинги поддержки, Лукашенко встречается с людьми в погонах. Армия, КГБ и милиция – это и есть тот второй источник его победы, в которой Лукашенко ни секунды не сомневается. Правда, тут белорусского диктатора может ждать сюрприз. Уровень постылости Лукашенко столь высок, а массовость поддержки Тихановской столь велика, что после объявления очередной "элегантной" победы вождя протесты придется разгонять силой, в силовикам будет отдан приказ стрелять. И весьма высока вероятность того, что большинство мужчин в погонах этот приказ не выполнят. "Дорогие военные, посмотрите нам в глаза, мы такие же как вы", - с такими словами Светлана Тихановская обратилась к силовикам, призывая не применять насилие против протестующих. Когда такие слова говорит женщина от имени многих тысяч людей, они способны убедить больше, чем оголтелое вранье Лукашенко о том, что взвод боевиков путинского повара приехал его свергать.