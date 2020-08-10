Беларусь восстала против Лукашенко. Но более всего сейчас опасны действия России.

Прямо сейчас российские спецслужбы собирают информацию и отрабатывают оперативные планы по вмешательству в беларусские дела вплоть до оказания "миротворческой помощи" согласно союзным соглашениям. И Россия наверняка будет намерена спровоцировать побоище и кровь также, как спровоцировала побоище и кровь на Майдане.

Путин не захочет терять возможность присоединить Беларусь силовым путем, чтобы не допустить создания еще одного проевропейского государства между РФ и ЕС. Россия будет действовать агрессивно, чтобы захватить полный контроль над государством.

Меня беспокоит, что Украина сейчас слишком беспомощна, чтобы проводить какую-то скоординированную политику в отношении Беларуси, которая является одним из наших крупнейших соседей и обстановка в ней - предмет нашей национальной безопасности.

Президент Украины должен без огласки собрать все силовые структуры. Нам необходимо срочно увеличить число наблюдателей за ситуацией из разных органов власти, а также число журналистов, готовых объективно освещать происходящее. Нам не надо вмешиваться в беларусскую политику - они сами разберутся, дай Бог. Но нам надо противодействовать российской политике, разоблачать происки российской агентуры, постараться всеми силами помешать российским провокациям и вероятное вторжение РФ.

Что очевидно сейчас?

Штаба восстания нет - в современном сетецентрическом обществе они не нужны. Каждый может стать информационным хабом в социальной сети, и каждый информхаб может стать координационным и мотивационным центром. Дубинки в этом измерении не работают, это не признак силы, а признак слабости.

Лукашенко отсутствует в соцсетях, где он безнадежно проигрывает, как проиграл у нас Янукович. Лукашенко есть в рядах полиции, он есть в телевизоре. Но на улице нет его сторонников, на улице нет тех, кто смотрит телевизор, люди смотрят соцсети. Поэтому ситуация резко меняется - потушить протесты сразу во всей стране невозможно, как и Янукович, Лукашенко стянул все свои спецназы в Минск, тем самым протесты без проблем разрастаются в регионах.

Без силового сценария поменять власть все-таки не получится. Надеюсь, что все ограничится драками и разоружением полиции.

Не сомневаюсь, что люди, которые готовы смело идти под дубинки и водометы также смело будут готовы пролить кровь, и им нужна свобода, а не диктатура Путина. Украина должна быть готова прийти на помощь в случае российской агрессии теми силами и средствами, какие мы можем адекватно применить, не навредив украино-беларусским отношениям и с уважением к народу этой страны.