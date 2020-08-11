Друзья — сегодня будет большой пост про второй день беларуских протестов. Пишу из горящего танка VPN-приложения — так как власти глушат интернет, включая все сайты и соцсети. Более-менее работает только приложения телеграм — в которых люди обмениваются информацией.

Напомню, с чего всё началось — 9 августа прошли очередные выборы Лукашенки, после которых Александр Григорьевич поздравил сам себя с победой — и уже к вечеру 9 августа начались уличные протесты. Я бывал на многих крупных протестных акциях, начиная с 2001 года — и нынешние протесты сильно отличаются от всех них. Во-первых — нет никакого централизованного места сбора (площади, майдана и т.д.) — протестует буквально весь город. Во-вторых — протестуют даже обычные прохожие, показывая знаки одобрения (пальцы, сложенные в виде латинской буквы "V") проезжающим мимо и сигналящим машинам. Вчера вечером весь город гудел — силовики Лукашенки перекрыли центр города, и в Минске возникали огромные пробки, в которых многие автомобили громко сигналили и включали всякую протестную музыку, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Таким образом силовики хотели оградить места протестов в центре — но тем самым создали локальные очаги протеста, которые возникли во многих местах Минска. Я с оказался с фотоаппаратом в районе универсама "Рига" недалеко от центральной улицы Коласа — где протестующие начали строить самую настоящую баррикаду.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о втором дне беларуского протеста и баррикадах в Минске. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И на телеграм-канал тоже подписывайтесь)

02. Вчера днём центр города был перекрыт силовиками — люди в чёрном и в полной "космонавтской" экипировке (только без касок, в балаклавах) не пускали прохожих в центр и время от времени задерживали случайных прохожих. Ближе к вечеру весь город встал в пробках, все автомобили в которых гудели сплошным гулом. Многие водители включали всякие протестные песни и доставали бело-красно-белые флаги.

03. Вдоль обочин шли прохожие, которые махали в поддержку

сигналящих водителей. Такое было практически во всех районах Минска.

04. Многие выходили из машин, махали флагами. Практически весь город стоял в пробках из-за перекрытого центра — силовики очень боялись, что люди начнут сходиться в центр, к местам протестов прошлых лет в районе Академии Наук, площади Коласа, площади Победы и т.д.

05. Протестующие выбрали иную тактику — фактически, каждый район города превратился в локальную зону протестов. В районе магазина "Рига" на улице Сурганова на перекрёстке движение было полностью остановлено, и вокруг стали собираться протестующие.

06. Людей было довольно много — не меньше тысячи человек. Постепенно подтягивались люди из близлежащих домов и дворов. Фактически, вчерашний минский протест — это был протест в локальных районах. Интернет не работал, никто не знал что происходит в других местах города.

07. Из строительного мусора, что был поблизости, протестующие начали строить импровизированную баррикаду прямо на перекрёстке — в месте предполагаемого появления ОМОНа.

08. Подбор материалов для баррикады:

09. Тащат большие рулоны какого-то рубероида:

10. ОМОНовцы вчера ездили по городу на своих спецавтомобилях и атаковали скопления людей. Первую импровизированную баррикаду на "Риге" снесли отвалами водомётов, предварительно забросав протестующих тяжёлыми светошумовыми гранатами и газом. Протестующие помогают идти парню, пострадавшему от применения газа силовиками:

11. После того, как спецтранспорт с силовиками уехал — практически сразу на место постройки баррикады начали возвращаться протестующие, подтягиваясь из близлежащих дворов.

12. Через пару десятков минут на перекрёстке была новая баррикада, больше прежней. На фото — протестующие пропускают автомобили мимо баррикады через тротуар. Кстати — не видел, чтобы кто-то из водителей возмущался, все сигналили в поддержку.

13. Вот так баррикада выглядела вблизи. Для её строительства протестующие использовали мусорные контейнеры, ограждения, паллеты от плитки и прочие подручные материалы.

14. Кто-то даже притащил будку для сбора макулатуры.

15. Протестующие на баррикадах. Некоторые были в масках и респираторах для защиты от газа.

16. Лозунги на баррикадах:

17. Протестующие:

18. Водителям показывают, как объехать баррикаду по тротуару:

19. С другой стороны улицы Сурганова, метрах в 150 от первой баррикады начинает расти вторая — протестующие пытаются отгородить прямоугольный периметр.

20. Ближе к ночи в районе "Риги" во второй раз появились части милицейского спецназа и начали бросать мощные светошумовые гранаты и применять какие-то газовые бомбы — такая штука взрывалась и создавала целое облако дыма, который потом стелился по улице. В 1:20 ночи остатки баррикад снесли отвалом водомёта:

21. На близлежащем избирательном участке появился вот такой плакат:

22. А двери многих близлежащих подъездов оставались открытыми для того, чтобы туда могли забежать протестующие в случае штурма:

Интернет в городе не работал (и отключён до сих пор), было абсолютно непонятно, что происходит в других районах города. Фактически, весь Минск превратился в локальные очаги протеста, где каждый район "сам за себя", центр города перекрыт. Вчера ночью люди также строили баррикады на проспекте Пушкина — силовики там тоже применяли против людей светошумовые гранаты и газ, стреляли резиновыми пулями.

Никто не знает, что будет сегодня и завтра.

А в комментариях напишите, что вы думаете про беларуский протест, интересно.