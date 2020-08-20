У северных корейцев за всю историю КНДР был единственный шанс скинуть Ким Ир Сена и не допустить к власти его наследников. Ровно 64 года назад, в августе 1956 года, под влиянием идей 20 съезда большая группа членов ЦК попыталась снять будущего "великого вождя" с поста главы правящей партии. Причем, действовали они сугубо легальными средствами - выступили на пленуме и обвинили Кима в насаждении культа своей личности. Ким под влиянием советских и китайских товарищей поначалу сделал вид, что прислушался к критике. Но не простил противников и вскоре жестоко с ними расправился. Именно после этого он закрыл Корею, бывшую ранее обычным советским сателлитом, от мира и установил гипертоталитарный террористический режим наследственной власти.

Если белорусам сейчас не удастся скинуть Лукашенко, страну ждёт не возвращение в ситуацию, которая была до выборов, а судьба КНДР. Лука не простит протестующим унижения и устроит белорусам новый тридцать седьмой год. Его цель - установить в стране квазимонархию по севернокорейскому образцу и передать власть по наследству младшему сыну. Он пойдёт на всё, чтобы реализовать эту бредовую идею.

Сам Лукашенко не уйдет. Новый виток насилия в стране практически неизбежен. Те, кто пытается удержать людей от активных действий по освобождению политзаключённых и занятию государственных органов - в лучшем случае преступно наивны. Или восставший народ сметёт карателей. Или каратели десятилетиями будут насиловать народ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.