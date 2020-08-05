Забужко порівняла вибухи в Бейруті з Чорнобильською трагедією

Українська письменниця та поетеса Оксана Забужко порівняла масштабні вибухи в столиці Лівану Бейруті з аварією на Чорнобильській атомній електростанції.

Як зазначила українка, обидві НП пов'язані з людським фактором. Про це Забужко написала 5 серпня на своїй сторінці у Facebook.

"Про Бейрут. Якесь дежавю з Чорнобилем, і не тільки... Глупота – велика сила історії! А в останньому столітті, так і взагалі її двигун", – заявила письменниця.

Вона також зробила репост тексту про ймовірну причину вибухів у столиці Лівану (далі – цитуємо):

"Роздовбай Ігор Гречушкін із Хабаровська, який живе на Кіпрі, у 2014 році вирішив на своєму кораблі Rhosus перевезти з Грузії в Африку 2750 тонн аміачної селітри. Корабель у роздовбая був у роздовбайському стані і зламався, тому йому довелося причалити в Бейруті для ремонту. Роздовбай заборгував кредиторам купу грошей, тому корабель заарештувала влада Лівану і конфіскувала вантаж. Кредитори були роздовбаї, вони не захотіли морочитися з конфіскованою селітрою, і поклали на неї болт. Влада Лівану теж були роздовбаями, вони вивантажили селітру на склад у порту і поклали на неї не тільки болт, а ще купу різного мотлоху, серед якого був вантаж петард. Селітра лежала на складі шість років, поки склад у роздовбаїв не проіржавів, йому мабуть знадобився ремонт і роздовбаї викликали зварників. Зварювальники теж були роздовбаями, вони почали зварювальні роботи і не подбали про безпеку. Петарди загорілися і розлетілися по складу, весь роздовбайський склад загорівся, а потім вибухнули 2750 тонн розд роздовбайської селітри і рознесло половину Бейрута".

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Скриншот

Нагадаємо, в РФ підтвердили версію про те, що вибухнути в Бейруті могла саме аміачна селітра з російського судна. За даними ЗМІ, цю речовину в 2014 році вивантажили із судна Rhosus, що належить російському бізнесменові Ігорю Гречушкіну.

Пропонуємо переглянути відео моменту НП і наслідків вибухів:

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