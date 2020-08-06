Бейрут перетворився після вибухів на руїни. Фоторепортаж

Юрій Сергієнко Світ 23:59, 6.08.2020

Внаслідок потужних вибухів в Бейруті (Ліван), які сталися 4 серпня, місто перетворилося на суцільні руїни.

На опублікованих Getty Images знімках, видно масштаби руйнувань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Наслідки вибухів в Бейруті

Глава громади українців в Лівані Ірина Висота-Жарамані розповіла, що історичний центр, який був перлиною Близького Сходу, тепер не впізнати.

Наслідки вибухів в Бейруті

"Це одні руїни. Епіцентр – це історичний центр зі старими будинками. Це дійсно була перлина Близького Сходу, місто, яким ми пишаємося", – зазначила українка в коментарі УНІАН.

Наслідки вибухів в Бейруті

Вона підкреслила, що в зруйнованому районі перебували всі філії відомих міжнародних компаній, уряд і парламент.

Наслідки вибухів в Бейруті

"Дуже важко дивитися на те, що стало з містом. До карантину це місце було заповнене людьми – пішоходи, заповнені кафе. Обмеження зменшили кількість жертв. До того ж, вибух був ввечері, багато хто встиг виїхати з офісів. Але багато-хто й працював", – додала Ірина.

Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті

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