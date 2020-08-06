Бейрут перетворився після вибухів на руїни. Фоторепортаж

Руйнування після вибухів в Бейруті.
Внаслідок потужних вибухів в Бейруті (Ліван), які сталися 4 серпня, місто перетворилося на суцільні руїни.
На опублікованих Getty Images знімках, видно масштаби руйнувань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).
Наслідки вибухів в Бейруті
Глава громади українців в Лівані Ірина Висота-Жарамані розповіла, що історичний центр, який був перлиною Близького Сходу, тепер не впізнати.
Наслідки вибухів в Бейруті
"Це одні руїни. Епіцентр – це історичний центр зі старими будинками. Це дійсно була перлина Близького Сходу, місто, яким ми пишаємося", – зазначила українка в коментарі УНІАН.
Наслідки вибухів в Бейруті
Вона підкреслила, що в зруйнованому районі перебували всі філії відомих міжнародних компаній, уряд і парламент.
Наслідки вибухів в Бейруті
"Дуже важко дивитися на те, що стало з містом. До карантину це місце було заповнене людьми – пішоходи, заповнені кафе. Обмеження зменшили кількість жертв. До того ж, вибух був ввечері, багато хто встиг виїхати з офісів. Але багато-хто й працював", – додала Ірина.
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Наслідки вибухів в Бейруті
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
Число загиблих склало щонайменше 135, понад 3,7 тис. людей постраждали.
У лікарнях Бейрута не вистачало місця для поранених. Більше 30 команд Червоного Хреста залучили до роботи на місці НП.
У порту Бейрута на момент події стояло два українських судна з Маріуполя.
Руйнування міста показали з висоти пташиного польоту. Самі вибухи також потрапили на весільне відео.