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"Б'є рекорди!" Захарова знайшла винного в конфлікті на Донбасі

1.4тЧитати матеріал російською

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила спецпредставника США по Україні Курта Волкера в блокуванні мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Свою думку висловила вона в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

"Ви подивіться, що він говорить. Він прямо говорить про не те що недоцільність, про необхідність блокування будь-яких контактів Києва з Донбасом. А це пряме протиріччя Мінським домовленостями. Тобто та програма, яка реально вивела б їх із кризи, блокується американським спецпредставником", — заявила Захарова.

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Марія Захарова

Марія Захарова

Курт Волкер

Курт Волкер

EADaily

У коментарях бурхливо відреагували на інтерв'ю представника МЗС РФ. "Всі мислимі рекорди по брехні б'є", "На всі питання про Росію Захарова, як телевізор, відповідає "експертним" осудом дій України і США", — відзначили в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова нарвалася на шквал критики постом про революцію в Венесуелі. Користувачі розгромили її за лицемірство і нахабну брехню про чужу країну.

Також речник МЗС РФ заявила, що революція в Венесуелі повністю ідентична тій, яка виникла в Україні в 2014 році. За її словами, зміна влади в обох країнах нібито сталася після силового втручання Заходу і організації "держперевороту".

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Курт ВолкерМарія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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