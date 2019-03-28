"Б'є рекорди!" Захарова знайшла винного в конфлікті на Донбасі

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила спецпредставника США по Україні Курта Волкера в блокуванні мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Свою думку висловила вона в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

"Ви подивіться, що він говорить. Він прямо говорить про не те що недоцільність, про необхідність блокування будь-яких контактів Києва з Донбасом. А це пряме протиріччя Мінським домовленостями. Тобто та програма, яка реально вивела б їх із кризи, блокується американським спецпредставником", — заявила Захарова.

Марія Захарова

Курт Волкер EADaily

У коментарях бурхливо відреагували на інтерв'ю представника МЗС РФ. "Всі мислимі рекорди по брехні б'є", "На всі питання про Росію Захарова, як телевізор, відповідає "експертним" осудом дій України і США", — відзначили в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова нарвалася на шквал критики постом про революцію в Венесуелі. Користувачі розгромили її за лицемірство і нахабну брехню про чужу країну.

Також речник МЗС РФ заявила, що революція в Венесуелі повністю ідентична тій, яка виникла в Україні в 2014 році. За її словами, зміна влади в обох країнах нібито сталася після силового втручання Заходу і організації "держперевороту".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.