BBC в новині про Ан-26 опублікувало карту України без Криму

Британське видання BBC опублікувало карту України без окупованого Росією Криму в публікації про авіакатастрофу з літаком ЗСУ Ан-26 під Харковом.

Про інцидент в Twitter повідомило посольство України в Великобританії, зазначивши, що журналісти також помилилися з правописом української столиці.

"Складно повірити очам. Ми сподіваємося, це була звичайна груба помилка, яка буде негайно виправлена #CrimeaIsUkraine #KyivNotKiev", – сказано в повідомленні.

Однак пізніше на сайті виправили помилку. "Попередня версія цієї історії містила неправильну карту. Приносимо вибачення за помилку", – сказано внизу матеріалу.

Як писав OBOZREVATEL, трагедія під Харковом сталася ввечері 25 вересня, на борту повітряного судна перебувало 27 осіб. У літаку були курсанти Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба, це був навчальний політ. Перед катастрофою пілот встиг заявити про несправності двигуна.