Популярні курорти Грузії накрили смерчі та сильні зливи: відео затоплених вулиць

Чорноморське узбережжя Грузії постраждало від сильних злив і смерчів. У результаті негоди затопленим опинилося місто Батумі, а також сусіднє Кобулеті.

Шторм, що супроводжувався смерчем, ураганним вітром і зливовим дощем, пронісся 2 листопада, передає NewsTbilisi (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що дощі в Чорноморському регіоні країни тривають уже три дні. Через зливу в Батумі в суботу було затоплено кілька вулиць: Грибоєдова, Пушкіна, Чавчавадзе, Халваші.

Смерч біля берегів Батумі Скрін відео

"На телефони "гарячої лінії" надходять дзвінки з усіх районів. Доводиться викачувати воду з житлових приміщень. Подекуди пошкоджені комунікації. Бригади намагаються в короткі терміни усунути всі проблеми", – цитує РЕН ТВ представника батумського ЖКГ.

Крім того, в гірських районах Аджарії через сильний туман і сніг закриті деякі перевали.

За даними Національного агентства навколишнього середовища, негода на чорноморському узбережжі збережеться ще кілька днів. Сила шторму на Чорному морі становить 4-5 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ураган "Доріан" призвів до катастрофічних наслідків у США.

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