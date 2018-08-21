Батько ґвалтував дітей: спливли страшні подробиці про вбитого дочками Хачатуряна

Москвич Михайло Хачатурян, якого жорстоко вбили власні дочки, застосовував до них сексуальне насильство.

Про це заявив прокурор під час засідання Московського міського суду, передає "360". При цьому насильству піддавалися старша і середня дочки Крістіна і Ангеліна.

Раніше слідчий комітет заявляв лише про "аморальні дії" убитого.

"Це не просто пом'якшувальні обставини. Відносно дівчаток скоювалися злочини, причому злочини особливо тяжкі. Тут ми можемо говорити вже про необхідну оборону", - заявив адвокат середньої сестри Олексій Паршин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня у Москві три сестри 17, 18 і 19 років завдали своєму батькові Михайлу Хачатуряну понад 30 ударів ножем в області шиї і грудей.

Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-гойдалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де і помер. Пізніше у мережі з'явилося відео з камер спостереження в під'їзді.

За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.

2 серпня Останкінський суд Москви заарештував сестер Хачатурян терміном до 28 вересня.