Батько на межі смерті: в США хлопець не носив маску та заразив COVID-19 всю сім'ю

У Флориді 42-річний Джон Плейс потрапив в реанімацію після того, як його заразив коронавірусом власний син.

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Як пише Daily Mail, він не послухав порад батьків, зустрічався з друзями і не носив маску.

42-річний Джон Плейс підключений до ШВЛ

Чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії в регіональному медичному центрі міста Плантейшен, він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Заразив його 21-річний син, який, не послухавши порад батьків, гуляв з друзями і не носив захисну маску.

"Він завжди запевняв мене: "Не хвилюйся, мама, я все роблю правильно. Розслабся"", – розповіла Мішель Зімет. Вона додала, що благала сина подумати про батька, який знаходиться в групі ризику через надмірну вагу та діабет.

У Флориді лікарі борються за життя 42-річного Джона Плейса

В результаті заразилася вся сім'я, однак інші члени сім'ї вже йдуть на поправку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сан-Антоніо (Техас, США) хлопець помер від коронавируса після відвідування COVID-вечірки.