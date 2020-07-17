Батько на межі смерті: в США хлопець не носив маску та заразив COVID-19 всю сім'ю
У Флориді 42-річний Джон Плейс потрапив в реанімацію після того, як його заразив коронавірусом власний син.
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Як пише Daily Mail, він не послухав порад батьків, зустрічався з друзями і не носив маску.
Чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії в регіональному медичному центрі міста Плантейшен, він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Заразив його 21-річний син, який, не послухавши порад батьків, гуляв з друзями і не носив захисну маску.
"Він завжди запевняв мене: "Не хвилюйся, мама, я все роблю правильно. Розслабся"", – розповіла Мішель Зімет. Вона додала, що благала сина подумати про батька, який знаходиться в групі ризику через надмірну вагу та діабет.
В результаті заразилася вся сім'я, однак інші члени сім'ї вже йдуть на поправку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сан-Антоніо (Техас, США) хлопець помер від коронавируса після відвідування COVID-вечірки.